"Вы прекрасны" - звезда поделилась фото без макияжа

Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками новым фото.

В своем Instagram певица опубликовала фото, сделанное в машине. Артистка одета в закрытую черную кофту, макияж на ее лице полностью отсутствует.

Автор: Instagram Надежда Мейхер поделилась свежим фото

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"О, Надежда, Вы прекрасны", "Красотка", "Очень красивая", - пишут в комментариях.

Певица Надежда Мейхер показала фанатам впечатляющий шпагат и растяжку. Видео с частной балетной школы поделилась на своей странице Instagram.