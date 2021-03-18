Восковая депиляция и шугаринг: как решиться на процедуру

 
Ексклюзивы
1/5
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 72
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 378
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 630
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2745
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 297
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1458
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4347
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3834
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Фото
Все фото
6
7
5
6
8
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Полупрозрачные и кожаные рубашки на голое тело: весенние тренды 2021-го
Полупрозрачные и кожаные рубашки на голое тело: весенние тренды 2021-го
С посадкой на бедрах и мини: какие модели юбок будут в тренде
С посадкой на бедрах и мини: какие модели юбок будут в тренде
Акцент на воротник и прозрачные ткани: какие платья надевать в новом сезоне
Акцент на воротник и прозрачные ткани: какие платья надевать в новом сезоне
В Нидерландах женщины после 30 лет обстригают волосы
В Нидерландах женщины после 30 лет обстригают волосы
Видео
Все видео
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Интервью
1/5
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 630
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 513
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 972
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2853
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 марта 2021
Просмотров: 27
Весна ворушиться
Я вперше зимував у цьому місці — й уперше побачив, як сюди приходить весна. Як цвітуть проліски чи бузок — бачив, а як усе починається ...
четверг, 18 марта 2021 17:39

Восковая депиляция и шугаринг: как решиться на процедуру

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено Алевтиной Сластиной
  Мастер по депиляции Алевтина Сластина проводит процедуру шугаринга
Мастер по депиляции Алевтина Сластина проводит процедуру шугаринга

В день проведения депиляции не наносите на кожу крем, масло, лосьон или дезодорант, поделилась с Gazeta.ua мастер по шугарингу и восковой депиляции Алевтина Сластина.

Специалист уверяет, что процедуры не стоит бояться, даже если решаетесь на нее впервые.

"Главное, не слушать ужасные истории о неудачной депиляции и страшной боли. Возможно, кому-то не повезло, они попали не к тому мастеру."

На шугаринг мастер советует приходить через 10-14 дней после бритья, чтобы волоски отросли на 3-4 мм. Следующие процедуры как шугаринга, так и восковой депиляции проводят через 3-4 недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патчи для глаз рекомендуют наносить осторожно

"Чтобы снизить болевые ощущения, рекомендую женщинам записываться на депиляцию после критических дней. Если будете проводить депиляцию зоны глубокого бикини, то стоит одевать хлопчатобумажное белье", - советует Алевтина.

"Раздражение кожи случается редко. Такая неприятность может возникнуть только тогда, когда продепелированный участок не закрыли после процедуры и на кожу попала пыль или грязь. В этом случае сначала необходимо снять воспаление, а затем увлажнять и успокаивать кожу", - поделилась мастер.

Обычно специалист выбирает, какая процедура подходит клиенту, смотря на структуру и длину волосков. Шугаринг чаще делают, чтобы избавиться от тонких пушковых волос, к примеру на руках. Кроме того, при этой технике минимизируются риски возникновения вросших волосков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Восковая депиляция и шугаринг: как решиться на процедуру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Надежда Суровцева учила американцев толерантности

"Он умел творить счастье": Лесь Танюк умер от рака

За военную агрессию государство поплатилось техническим прогрессом

Открыли украинскую гимназию

Microsoft представила новую операционную систему

Обнаружили новый спутник Сатурна

Россия нарушила суверенитет и целостность Украины

Открыли самый широкий мост в мире

Началась война из-за запрета контрабанды наркотиков

Внук Чингисхана победил поляков

Самое смертоносное торнадо в истории страны

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 13635
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12762
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 10377
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 9945
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
6
 Просмотров: 8730
Красота
Фрукты нельзя есть перед сном - нарушается работа мозга
Фрукты нельзя есть перед сном - нарушается работа мозга Просмотров: 90
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
6
 Просмотров: 396
Полупрозрачные и кожаные рубашки на голое тело: весенние тренды 2021-го
Полупрозрачные и кожаные рубашки на голое тело: весенние тренды 2021-го
7
 Просмотров: 1350
Назвали продукты, которые образуют кариес на зубах
Назвали продукты, которые образуют кариес на зубах Просмотров: 576
75% женщин уделяют наибольшее внимание уходу за лицом - исследование
75% женщин уделяют наибольшее внимание уходу за лицом - исследование
Больше всего комментируют
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
3
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
Голосов: 150
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть