Восковая депиляция и шугаринг: как решиться на процедуру

Автор: Фото предоставлено Алевтиной Сластиной Мастер по депиляции Алевтина Сластина проводит процедуру шугаринга

В день проведения депиляции не наносите на кожу крем, масло, лосьон или дезодорант, поделилась с Gazeta.ua мастер по шугарингу и восковой депиляции Алевтина Сластина.

Специалист уверяет, что процедуры не стоит бояться, даже если решаетесь на нее впервые.

"Главное, не слушать ужасные истории о неудачной депиляции и страшной боли. Возможно, кому-то не повезло, они попали не к тому мастеру."

На шугаринг мастер советует приходить через 10-14 дней после бритья, чтобы волоски отросли на 3-4 мм. Следующие процедуры как шугаринга, так и восковой депиляции проводят через 3-4 недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патчи для глаз рекомендуют наносить осторожно

"Чтобы снизить болевые ощущения, рекомендую женщинам записываться на депиляцию после критических дней. Если будете проводить депиляцию зоны глубокого бикини, то стоит одевать хлопчатобумажное белье", - советует Алевтина.

"Раздражение кожи случается редко. Такая неприятность может возникнуть только тогда, когда продепелированный участок не закрыли после процедуры и на кожу попала пыль или грязь. В этом случае сначала необходимо снять воспаление, а затем увлажнять и успокаивать кожу", - поделилась мастер.

Обычно специалист выбирает, какая процедура подходит клиенту, смотря на структуру и длину волосков. Шугаринг чаще делают, чтобы избавиться от тонких пушковых волос, к примеру на руках. Кроме того, при этой технике минимизируются риски возникновения вросших волосков.