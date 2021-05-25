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вторник, 25 мая 2021 17:00

Вместо гостиничной косметики, нужно брать свою - експертка

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Вместо гостиничной косметики, нужно брать свою - експертка
Шампуни и кондиционеры для волос в отелях преимущественно такие, что подходят для всех типов волос. Фото: pixabay

На отдыхе в отелях предлагают набор шампуней, кондиционеров и гелей для душа для гостей.

Стоит ли ими пользоваться рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

По ее словам, такая опция удобна, но лучше брать свои средства по уходу за волосами в командировку или отпуск.

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Шампуни и кондиционеры для волос в отелях преимущественно такие, что подходят для всех типов волос. В то же время, сухость и жесткость волос после использования "не своих" шампуней можно объяснить тем, что гостиницы не покупают дорогую и качественную косметику для волос. А в составе недорогих шампуней некачественные компоненты. Именно они обезжиривают волосы. И чем агрессивнее они, тем сильнее обезжиривания. Так же в таких шампунях мало увлажняющих компонентов, которые удерживают влагу в толще волос.

Нередко после отдыха у моря приходится восстанавливать волосы. Поэтому следует рассчитать примерное количество средств для волос на время пребывания в отеле. Купить маленькие бутылочки и налить туда шампунь и кондиционер. Места занимает мало, но вреда волосам не будет.

Активное выпадение волос - частый спутник гормональных нарушений, например, в работе щитовидной железы – как ее гипер -, так и гипофункции, при диабете и резистентности к инсулину. Как правило, во время беременности волосы приобретают прекрасный вид из-за увеличения количества женских половых гормонов, эстрогенов, а через несколько месяцев после родов уровень гормонов приходит в норму и волосы могут чрезмерно выпадать.⁣⁣⠀

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