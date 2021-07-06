В моду возвращается маникюр десятилетней давности

Фото: https://www.instagram.com/

Летом хочется яркого и нового маникюра и сияющие ногти с хромовым покрытием будут выглядеть трендово.

Еще 10 лет назад модным был мinx-маникюр - наклейки для ногтей с эффектом расплавленного металла, пишет vogue.ua.

Поскольку мода цикличная, то сейчас он возвращается.

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Мастер маникюра Наоми Ясуда показала на фото яркие ногти с цветным хромовым покрытием.

Такой вариант подойдет для вечеринки, или эффектных фотографий в соцсети. С загаром после моря хромовый маникюр подчеркнет и выделит его еще больше. Особенно эффектно выглядит синий хром. А ромашки сверху хромированного покрытия - это наиболее летняя идея.

Маникюр - это выражение стиля и дополнения образа. Также ухоженные ногти являются украшением ваших рук и примером заботы о себе. Стоит обратить внимание на актуальные варианты маникюра. Этим летом в тренде будут яркие цвета, геометрические рисунки и необычные сочетания.