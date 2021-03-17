В каком возрасте женщины становятся самими красивыми

38 лет - это возраст, в котором женщины наиболее красивые. Фото: pixabay

По результатам исследования в университете Бостона, женщины становятся красивыми в возрасте 38 лет.

Ранее считалось, что это 33 года, пишет BackPageHome.

Специалисты изучили данные женщин, которые попали в разные выпуски журнала People за последние 20 лет. По их словам, 38 - далеко не окончательная цифра.

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Мировые знаменитости как Шэрон Стоун (63 года), Джулия Робертс (53 года), Мишель Пфайффер (62 года) своим примером показывают, что красота и молодость могут сохраниться практически в любом возрасте.

До сих пор долго был миф о том, что после 30 лет красота женщины постепенно идет на спад. Теперь ученые это опровергли.

Артистка Злата Огневич открыла фанатам секреты красоты и молодости. Также звезда добавила атмосферные черно-белые фото, на которых позирует возле зеркала и сидя на стуле в спальне.