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пятница, 20 августа 2021 16:31

Утром или вечером: когда лучше принимать душ

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Утром или вечером: когда лучше принимать душ
Утренний душ улучшает кровообращение и дает энергию на весь день. Фото: pixabay

Все люди принимают душ в разное время суток, в зависимости от желаний и возможностей.

Нет научных доказательств о том, когда его лучше принимать, пишет newsyou.info.

Специалисты же советуют людям с акне, аллергией на шерсть животных или склонным к появлению прыщей, идти в душ вечером после физической активности. Это удаляет бактерии и загрязнения и предотвращает появление пятен на коже. Вечерний душ также будет лучшим для тех, кто живет активно или сильно потеет на работе.

Теплый душ перед сном может улучшить качество сна. Теплая вода снимает напряжение, а также помогает уменьшить стресс.

Утренний душ улучшает кровообращение и дает энергию на весь день. Более низкая температура воды также стимулирует кровообращение, поэтому бодрит тело и разум.

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Мытье как утром, так и вечером имеет свои преимущества, поэтому следует адаптировать его распорядок к повседневной жизни и типу кожи. Можно идти в душ даже дважды в день, при условии, что кожа не сухая.

Каждый день специалисты советуют чистить зубы, пользоваться кремом для рук, очищать и увлажнять кожу. Такие процедуры, как массаж и маски для лица и тела, волос, рук, скрабы для тела и лица следует проводить каждую неделю.

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