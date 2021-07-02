Удаление зубов мудрости влияет на вкусовые рецепторы

Удаление зубов мудрости меняет вкусовые рецепторы. Фото: pixabay

У людей, которым удалили зубы мудрости, вкусовые рецепторы становятся более чувствительными на 3-10%.

Этот эффект после процедуры длится до 20 лет. У женщин закономерность более выражена, пишет Science Times.

Преимущественно они последними прорастают во рту взрослого человека - два зуба сверху и два снизу. Потребность удалять их возникает тогда, когда им недостаточно места для роста.

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Специалисты провели эксперимент, где после удаления добровольцам предлагали попробовать растворы сахарозы, хлорида натрия, лимонной кислоты и кофеина, а затем описать, насколько они были сладкими, солеными, кислыми или горькими. Тогда и обнаружили связь между зубами мудрости и обострением вкусов.

Почему так происходит ученые объяснить не могут. Но есть предположение, что повреждение нервов, связанных с рецепторами в передней части рта, может повысить чувствительность рецепторов в его задней части. Поэтому и возрастает чувствительность в целом.

Сохранить здоровье зубов надолго является чрезвычайно важной задачей для каждого. Залог этого - их правильная чистка и уход. Существуют три наиболее распространенные ошибки в этой процедуре.