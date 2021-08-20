Тройка популярных процедур для лица, от которых нужно отказаться

Использование продуктов на лице также может навредить коже. Фото: pixabay

Фитнес для лица, тейпи, домашние маски и пилинги - это те дешевые процедуры, которые должны продлить молодость.

На самом деле часто все оборачивается противоположно, рассказала косметолог Ольга Петрунина в Instagram.

Она назвала три самые популярные процедуры, которые могут навредить коже лица.

Фейсфитнесс должен накачать мышцы лица. Но это невозможно в реальности, потому что они отличаются от мышц тела. Мышцы лица одним концом крепятся к кости, другим вплетаются в кожу или в другую мышцу. Напряжение мышц лица и дает морщины.

Тейпи - это процедура, которая подходит для тела, но не для лица. Мышцы лица связаны с лицевым нервом, то есть импульс идет сразу из головного мозга по нерву, и мышца сокращается. Это происходит, когда мы чувствуем эмоцию. Тейпи - это пластыри, которые вредят поверхности кожи.

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Использование продуктов на лице также может навредить коже. На нее следует наносить стабильные, контролируемые смеси. В ягодах и фруктах есть кислоты, которые могут спровоцировать ожог. Минимальный вред этого - они могут стать причиной пигментации.

Прыщи на лице исчезнут, если придерживаться некоторых правил. Одно из них - отказаться от молочных продуктов. Молоко вредно для кожи лица. А молочные продукты могут надолго повысить уровень сахара в крови, спровоцировав гормональные изменения и высыпания на лице. Некоторые специалисты советуют отказаться от молочных продуктов вообще, или заменить на растительные аналоги.