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вторник, 20 августа 2019 01:35

Существуют ли безвредные лаки для ногтей

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  Лаки 100% натуральности не будут держаться на ногтях. Фото: ua.depositphotos.com
Лаки 100% натуральности не будут держаться на ногтях. Фото: ua.depositphotos.com

Сегодня многие очень избирательны в том, что наносить на кожу, волосы и ногти. Термин "эко" стал довольно важным при выборе косметических средств.

Наши ногти способны впитывать и пропускать сквозь себя вредные токсины, а это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на близлежащие ткани и прочие системы. Поэтому натуральность в ногтевой индустрии – это не прихоть. Чем безопаснее средство, которым вы покрываете ногти, тем лучше это для здоровья ногтей и для здоровья организма в целом.

Все чаще на рынке стали появляется лаки 3 free, 5 free и больше. Это лаки, из состава которых убрали наиболее токсичные химические вещества: формальдегид, дибутилфталат, толуол, камфора и формальдегидная смола. Цифра перед словом free и показывает, сколько агрессивных элементов было удалено из формулы. Но не стоит обольщаться.

Основным химическим элементом в лаках все-таки является пигмент. Если бы все пигменты добывали натуральными способами, то цена лаков была бы неподъемной из-за трудности получения этих самых пигментов (особенно ярких оттенков). Так что приходится довольствоваться 5 free.

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  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Кроме того, лаки 100% натуральности просто не будут держаться на ногтях (а ведь мы все хотим стойкости). Наглядный пример – детские лаки, которые можно просто удалить водой. Так же сейчас на рынке все чаще появляются лаки, в которых нитроцеллюлоза заменена экстрактом хлопка, растворители заменены пищевыми эфирами, а дибутилфталат – древесной массой. Уже существуют 100% натуральные жидкости для снятия лака. Помимо бережного удаления покрытия, они еще насыщают ногти и кутикулу полезными маслами.

Кроме того, для укрепления ногтевой пластины очень важно не забывать наносить "под цвет" базу. Причем если база будет одной марки с лаком, из одной линейки, то держаться покрытие будет лучше благодаря хорошей "сцепке" всех слоев. Но здесь, опять же, не стоит все сводить к натуральности, потому что "натуральная" база тоже будет держаться совсем недолго.

Средства с пометкой "маникюр за 60 секунд" могут попортить ноготь за счет веществ, ускоряющих процесс высыхания. Лучше использовать традиционные лаки, а сушку наносить уже поверх цветного покрытия. Ели же вы все-таки решили взять быстросохнущий лак в качестве основного, перед тем, как приступить к покраске, нанесите на ногти базу в два слоя. Это поможет защитить пластину от пагубного воздействия лака.

Всегда используйте базовое покрытие. База необходима, если вы действительно хотите, чтобы ваш маникюр продержался долго, а красящие вещества цветного лака не проникли в ноготь и не окрасили его в неприятный желтоватый оттенок. И еще один важный момент: база – это как раз то средство, на котором нельзя экономить. Если цветной лак может быть дешевым, то основа должна быть от проверенных брендов. Лучше, если обогащенной витаминным комплексом.

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