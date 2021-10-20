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среда, 20 октября 2021 12:54

Спреи для тела нового поколения: гиалуроновая кислота и натуральные масла способствуют питанию и увлажнению

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  Косметика для эстетического удовольствия: приятно покупать и пользоваться
Косметика для эстетического удовольствия: приятно покупать и пользоваться

Психологи не устают повторять, что начинать свой путь к счастью и спокойной жизни нужно с любви к себе. Оказывается, что полюбить себя не так и просто, если ты не знаешь, как именно это делать. Одно из самых распространенных упражнений – баловать себя. Интернетовский магазин МЕЙКАП подготовил подборку косметики для эстетического наслаждения, которая научит жить в гармонии с собой.

Косметика про любовь

Быстро принять душ с универсальным гелем, предназначенным для всей семьи или каждый день выбирать что-то на свой вкус, по настроению? Сегодня – нежный мусс с экстрактом шелка, завтра – увлажняющее молочко с чувственным ароматом ванили, а затем – настоящий релакс и наслаждение цветочно-кедровым ароматом парфюмированного геля Dsquared2 She Wood или Hermes Terre D'Hermès. Конечно, удовольствия и уважения к себе будет больше, если прислушиваться к личному желанию.

Ваш психолог поставит вам плюс, если вы сможете использовать косметику ради приятного ритуала. Для этого лучше всего подходят невероятно ароматные мисты для тела. Посмотреть ассортимент можно по ссылке: https://makeup.com.ua/categorys/1267244/. Все косметические продукты этой линии имеют роскошный дизайн, потому что мисты – именно про эстетическое удовольствие.

Мисты:

• новое поколение спреев разного действия – в зависимости от состава, косметика увлажняет тело, ароматизирует, тонизирует, освежает, заряжает витаминами, снимает раздражение, покраснение, придает коже сияние, возвращает эластичность;

• в состав мистов входят натуральные масла, экстракты, гиалуроновая кислота, потому эта косметика используется для дополнительного питания и увлажнения, повышения эффективности базового ухода;

• многофункциональное средство, которое можно применять во время жары для того, чтобы освежиться, почувствовать прохладу – оно очень легкое и быстро впитывается, как и вода, не оставляя жирной пленки или чувство дискомфорта.

После серьезных неудач бывает очень сложно полюбить себя и стать заново что-то делать именно для себя, но без этого вы обречены на не очень счастливую жизнь. Начинайте возвращаться к себе, радуясь простым пустякам. Выбирайте что-то интересное – то, что сами желаете, а не кто-то другой. Это может быть одно дорогое косметическое средство или несколько разных.

Лучшие парфюмированные спреи для тела

Просыпаться утром намного приятнее и легче, если знать, что впереди вас ждет роскошный ритуал. Кремы, тоники, сыворотки при регулярном использовании очень скоро докажут свою эффективность, и уверенности в себе увеличится.

Спреи для тела:

• Victoria's Secret VS Fantasies Aqua Kiss Fragrance Mist – почувствуйте магическое действие аромата парфюмированного спрея от известного бренда. Вы влюбитесь в себя, наслаждаясь сладкой прохладой свежих нот белой фрезии, сочной сливы и нежной ромашки.

• Pierre Cardin Exotic Passion Body Mist – освежает, тонизирует, имеет приятный экзотический аромат, разжигающий жажду к жизни.

• Mr.Scrubber Body Couture Perfume Body Mist Air Blossom – продукция украинского бренда. Подходит для сухой дермы, быстро впитывается и не закупоривает поры.

Как использовать мист? Его нужно распылить на расстоянии 5-10 см от себя, прикрывая глаза и рот. Качественные дымки не оставляют на лице капель воды. Все нанесенное на кожу впитывается буквально за минуту.

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