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четверг, 15 июля 2021 16:00

Спать или двигаться: чем полезнее заниматься после еды

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Спать или двигаться: чем полезнее заниматься после еды
Легкая прогулка способствует тому, чтобы пища лучше усвоилась и снизился уровень глюкозы в крови.Фото: pixabay

Часто после того, как человек поел, ему хочется спать, потому что чувствует усталость и тяжесть в желудке.

Это неправильно, потому что в это время наоборот нужно пойти погулять, пишет medicalnewstoday.

Легкая прогулка способствует лучшему усвоению пищи и снижению уровня глюкозы в крови.

Ходьба также улучшает пищеварение и способствует похудению.

Если после еды гулять 15 мин., то это снизит уровень сахара, что необходимо для диабетиков и всех, кто хочет нормализовать обмен веществ, выяснили ученые.

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Прогулка после еды может приблизить к достижению дефицита калорий. Если его постоянно поддерживать, то это также поможет похудеть.

Если человек ставит перед собой задачу похудеть, то завтракать стоит приблизительно в 07: 00. Обедать - между 12:30 и 13:00, а ужинать - не позднее 19:00. Еда на завтрак должна быть сбалансирована, чтобы улучшать самочувствие и общее состояние здоровье. Это могут быть цельнозерновые крупы или хлеб. Стоит добавить нежирный белок: бобовые, орехи, яйца, постное мясо. Полезны также молочные продукты с низким содержанием жира, фрукты и овощи.

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