Советы психологов, чтобы побороть усталость

Чтобы не было усталости, также советуют не пить алкоголь перед сном. Фото: pixabay

Причинами усталости могут быть стресс, недостаточность сна, неправильное питание и другие.

Чтобы побороть это состояние существует много методов, которые можно применять в обыденности, пишет Голос. ua

Прогулка, или, например, зарядка, если делать их регулярно, поможет меньше уставать, а энергии взамен будет больше.

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Чтобы чувствовать меньше усталости, следует попробовать отказаться от кофеина. Можно постепенно прекратить пить все кофеиновые напитки на три недели, например. Кофеин содержится в кофе, чае, кока-коле, энергетиках.

Чтобы не было усталости, также советуют не пить алкоголь перед сном. Ведь в таком случае, человек спит плохо, поэтому на следующий день и будет чувствовать усталость.

Надо пить больше воды для лучшей энергии. Потому что усталость может быть и из-за обезвоживания организма. Стакан воды поможет, особенно после тренировки.

Ложиться спать и вставать утром в одно и то же время каждый день - это еще одна привычка, что поможет побороть усталость. И днем ​​не стоит ложиться спать.

Апатия во время пандемии стала еще более распространенной. В таком состоянии человек теряет интерес ко всему и всем, что его окружает и не хочет ничего делать. Признаки апатии: постоянная усталость, замкнутость, сонливость, изменение четкости речи, потеря аппетита, плохое настроение, отсутствие инициативы, плохая концентрация.