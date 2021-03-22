Состояние ногтей показывает онкологическую болезнь

Люди в которых ногти зеленого или желтого цвета также могут увидеть опасность. Фото: pixabay

Меланому можно выявить по внешним признакам.

Об этой онкологической болезни сигнализирует состояние ногтей, пишет lenta.ua

Специалисты советуют чаще обращать внимание на ногти. Если в организме происходят негативные процессы - они могут отразиться на их состоянии.

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Люди в которых ногти зеленого или желтого цвета также могут увидеть опасность. В таком случае и у них будут происходить такие же визуальные изменения, как и у других. Есть еще два способа увидеть развитие меланомы. Врачи обнаруживают симптомы заболевания при осмотре полости рта.

Эта болезнь особенно опасна для женщин. Они красят ногти и могут вовремя не заметить сигнал бедствия от организма.

Для женского маникюра главное, чтобы он нравился его обладательнице. Иногда бывает, что у мужчин предпочтения женского маникюра очень необычные. В частности, они в восторге, когда у женщины маникюр выглядит страстно.