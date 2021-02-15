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понедельник, 15 февраля 2021 15:21

"Соль и перец": рассказали о трендах в окрашивании волос
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Среди трендов в окрашивании волос остаются натуральные оттенки
Фото: предоставлено Еленой Росошенко
Среди трендов в окрашивании волос остаются натуральные оттенки
Среди трендов в окрашивании волос остаются натуральные оттенки
Среди трендов в окрашивании волос остаются натуральные оттенки

2021 год продолжает диктовать натуральность во всем. Это касается и трендов в окрашивании волос. Хотя сторонники ярких решений также найдут для себя модные идеи. Об основных трендах в окрашивании волос рассказала для Gazeta.ua стилист и парикмахер Елена Росошенко.

"В окраске волос актуальной остается коричневая гамма. Она достаточно универсальна и разнообразна - насчитывает около 200 тонов. Но при выборе оттенка следует правильно выбрать теплый или холодный тон. Женщинам с смуглой кожей подойдет коричневый с переливами рыжего, красного и бронзового. Светлокожим следует выбирать оттенки с черными, пепельными и кофейными вкраплениями", - сказала Елена.

Среди коричневого цвета в тренде будут молочный шоколад, капучино, мокко, горький шоколад, морозный каштан, красное дерево и корица.

"К слову, последний оттенок подойдет не всем, но при грамотном сочетании с типом внешности творит чудеса трансформации. Цвет корицы состоит из золотых, медных, медовых, пшеничных и коричневых полутонов".

Светлые цвета, как всегда, не выходят из моды.

"Женщинам, которые комфортно чувствуют себя в образе блондинок, или же обладательницам светлых волос следует обратить внимание на трендовые оттенки. Например, ванильный блонд, который еще называют шампань, на волосах выглядит естественно и элегантно, хорошо сочетается с золотистыми прядями. Также остаются модными песочный цвет, пшеничный, пепельный и бежевый блонд, платина", - отметила стилист.

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В технике сложного окрашивания кардинальных изменений не предвидится. Допускается использование нескольких оттенков в одной прическе, чтобы расставить необходимые акценты.

"Актуальными остаются техники Аir Touch, омбре, сомбрэ, мелирование, меландж, шатушь или калифорнийское мелирование. 2021 года набирает популярность окрашивания в технике нюд. Нюдовый цвет волос - это нечто среднее между теплым золотистым блондом и холодной платиной. Оттенок настолько естественный, что почти не привлекает к себе внимание, но выглядит стильно. Еще одна интересная техника окрашивания называется "соль и перец". С ее помощью мастер-колорист "играет" с холодной палитрой - платиновыми, серебристыми и черными оттенками. Здесь важен плавный переход от темного к светлому тону".

Главной ошибкой во время мытья головы является слишком сильное втирание шампуня в кожу. Таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к его выпадению, заявил парикмахер Брэд Мондо на своем YouTube-канале.

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