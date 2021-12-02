Ретинол и ретиналь: must have зимнего ухода

Производные витамина А, о которых мы сегодня поговорим - это компоненты, которые решают многие проблемы с кожей, поэтому они подходят практически всем. Однако при их применении нужно соблюдать несколько правил, чтобы добиться наилучших результатов.

Ретиноиды - это органические соединения, полученные из витамина А. Этот витамин необходим для всего организма, также он благотворно влияет на кожу.

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Ретинол, ретиналь… чем отличаются популярные формы витамина А?

Ретинол - это активная производная витамина А и один из наиболее изученных антивозрастных компонентов. Он стимулирует клетки к обновлению, ускоряет их замену. Благодаря этому уменьшаются морщины, а также исчезает пигментация. Кроме того, его часто рекомендуют при борьбе с акне, он оказывает себорегулирующее действие и уменьшает образование прыщей и черных точек.

В свою очередь, ретиналь (ретинальдегид) проявляет более быстрое и эффективное действие из-за того, что для активации в коже и превращения в ретиноевую кислоту требуется всего 1 шаг. В отличие от ретинола, которому нужно трансформироваться дважды. Это отличная альтернатива для людей, чья кожа чувствительна и склонна к раздражению, потому что, несмотря на ее эффективное действие, она имеет меньший раздражающий потенциал.

Итак, кому следует вводить ретиноиды в уход? Обладательницам зрелой, жирной и комбинированной, склонной к акне коже с неравномерным тоном и текстурой.

В период беременности следует воздержаться от использования средств с витамином А.

А в период грудного вскармливания рекомендуется соблюдать осторожность.Также будьте осторожны с солнечными лучами и защитите кожу солнцезащитным кремом, иначе это может спровоцировать пигментацию.

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Что лучше выбрать: сыворотку или крем с витамином А?

Рекомендуем обратить внимание на сыворотки

Рекомендуем обратить внимание именно на сыворотки. Обычно они имеют большие концентрации и дают быстрый эффект. Например, SkinTra - Liquid Happiness - Сыворотка с ретиналем 0,3% для кожи лица и под глаза. Эта сыворотка содержит ретиналь в концентрации 0,3% (в 11 раз эффективнее ретинола), что позволяет быстро разгладить морщины, повысить упругость и тонус кожи, осветлить пигментацию и уменьшить количество высыпаний. При этом ретиналь не повышает чувствительность кожи. Витамин Е и сквалан в составе не дадут появиться сухости и шелушениям. Эта сыворотка точно понравится обладательницам зрелой кожи с первыми признаками старения и пигментацией.

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Как ввести ретинол в уход?

Ключ к правильному применению ретинола - это медленно и осторожно вводить его в уход. Дело не в том, чтобы мучить кожу максимально возможными концентрациями, чтобы получить быстрые результаты. К сожалению, последствия могут быть противоположными. Это ингредиенты с довольно высоким раздражающим потенциалом, они могут вызывать раздражение, сухость и шелушение.

Ключевым моментом является адаптация кожи. Прежде всего, мы вводим в уход продукт с низкой концентрацией (что не означает, что он не работает!). Используемый 1 раз в несколько дней или даже 1 раз в неделю. При этом важно наблюдать за кожей и ее реакцией. Если все хорошо - можно повышать концентрацию.