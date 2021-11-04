Рассказали о процедуре, которая может остановить выпадение волос

Многие девушки жалуются на проблему чрезмерного выпадения волос, и здесь важно не только определить причину, почему это происходит, но и подобрать правильный метод лечения. Дерматолог Марина Турегано рассказала, с помощью какой процедуры можно укрепить структуру волос.

Специалист отметила, что остановить выпадение волос можно, используя розмарин — лекарственное растение, которое стимулирует рост волос. Но использовать траву для кожи головы нужно систематически, если хотите получить желаемый эффект.

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Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что эфирное масло на основе розмарина помогает укрепить волосы и остановить их выпадение. И при этом, растение не провоцирует кожный зуб и другие побочные действия. Эксперт рекомендуется добавить в шампунь несколько капель масла розмарина, нанести его массирующими движениями на кожу головы и оставить примерно на 3-5 минут. После этого, волосы нужно тщательно помыть и нанести обычный кондиционер. Поскольку розмарин обладает противовоспалительными и противогрибковыми свойствами, эта процедура также минимизирует симптомы перхоти. Для этого следует объединить несколько капель масла с шампунем против перхоти.

Дерматологи говорят: волосы можно травмировать, если слишком сильно вытирать их полотенцем после мытья, пишет American Academy of Dermatology. Специалисты объясняют, что влажные волосы более эластичны и склонны к выпадению. Лучше их осторожно завернуть в полотенце или дать высохнуть на воздухе. Чтобы был хороший вид, волосы не надо расчесывать мокрыми, потому что это усиливает ломкость. Но если они вьющиеся от природы, то расчесывать надо как раз влажными.