"Приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками" - украинка делайте макияж ногами

Фото: предоставила Вера Омельчук

Визажист 39-летняя Вера Омельчук из села Залесцы в Тернопольской области сделала макияж без помощи рук за 12 мин. 48 с. Тем самым установила рекорд Украины - "Минимальное время нанесения макияжа ногами". Достижения зафиксировали в эфире ток-шоу "Касается каждого".

"Когда меня пригласили на съемки передачи, я не знала, что буду устанавливать рекорд. Об этом сказали перед самым эфиром. Правда, я с собой взяла косметику, а в студии мне дали инструмент", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Вера Омельчук. Она родилась без рук, с детства все училась делать ногами.

"Я самый младший пятый ребенок в семье. Родные меня всегда поддерживают, с детства у меня много друзей. Глядя на них, перенимаю разное ремесло. Еще маленькой от мамы и сестры научилась вышивать крестиком. Теперь у меня есть красивые полотенца, салфетки, подушки. Когда работала консультантка в фирме "Орифлейм" заинтересовалась макияжем, чтобы, прежде всего, самой красиво выглядеть. Несколько раз ездила на учебу в Киев, потом постигала секреты мейкапа через интернет. Сначала практиковалась на своих подругах. А сейчас ко мне приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками, свадьбами, выпускными вечерами. За макияж беру 100 гривен, потому что косметика сейчас дорога. По времени каждый вид мейкапа отличается. Если это вечерний макияж и надо нарисовать стрелки, то делаю его 30-40 минут. Главное, что результат моим клиентам нравится. Также научилась делать коррекцию и окрашивание бровей. За такую ​​услугу мне платят 50 гривен", - поделилась женщина.

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Вера Омельченко имеет 2 детей - 9-летнюю Эвелину и Арсения, 6 лет. С мужем разведена. Вместе с ними в доме живет мама Веры.

"Кроме кур и поросенка, не держим хозяйки. Когда папа был жив, то имели лошадь и корову. Возле дома обрабатываем 20 соток огорода, потому что нужно и самим жить, и детей кормить. Сажаем преимущественно картофель и грядки. Зимой топим дровами, потому что в селе газа нет. Мои сестры живут недалеко от нас, поэтому часто помогают", - добавила женщина.

Вера Омельченко І-ю группу инвалидности, получает 4700 грн пенсии.

27-летняя Майя Беридзе из Северодонецка Луганской области имеет врожденную дисплазию обоих тазобедренных суставов. Перенесла 16 операций. У девушки недавно диагностировали последнюю стадию коксартроза - остеоартроз обоих тазобедренных суставов. Это заболевание приводит к разрушению тазобедренного сустава. На операцию не хватает €30 тыс.