Придумали пластырь, благодаря которому мужчины перестанут лысеть

Новые кровеносные сосуды и волосяные луковицы у подопытных начали образовываться на второй неделе ежедневного применения пластыря. Фото: pixabay

Ученые создали пластырь, который борется с облысением и помогает волосам расти.

Он в виде растворимой полоски с микроиглами из смеси гиалуроновой кислоты и наночастиц, содержащих церий, пишет "Час-Дій".

Обычно причиной облысения мужчин является то, что клетки фолликул недополучают питательные вещества - вокруг них мало кровеносных сосудов.

Также они погибают из-за того, что в коже головы накапливаются молекулы активных форм кислорода. Наночастицы церия удаляют их из тканей. Чтобы доставить этот металл сквозь верхний слой кожи, понадобились микроиглы.

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Новые кровеносные сосуды и волосяные луковицы у исследуемых начали образовываться на второй неделе ежедневного применения пластыря.

Кожа на лице мужчин чувствительна, поэтому надо быть осторожным с бритьем. Чтобы ее не повредить, в процессе нужно придерживаться некоторых советов. Первый - кожу следует нагреть перед бритьем.