Поврежденные волосы можно восстановить самостоятельно - рецепт процедуры

Волосы можно восстановить простым способом. Фото: pixabay

Для глубокого увлажнения волос нужна качественная маска или бальзам.

Средство нанести на вымытые и слегка отжатые волосы, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

Для нормальных и сухих волос подойдет бальзам. Если же выбрать маску, то ею следует пользоваться один или два раза в неделю в зависимости от текущего состояния волос. Для поврежденных лучше воспользоваться маской с кератином, гидролизованными маслами, коллагеном.

Волосы надо свернуть в пучок и надеть полиэтиленовую шапочку для душа или пакет. Необходимо создать парниковый эффект для волос, поскольку именно в этом микроклимате кутикулы хорошо поднимаются и улучшается проникновение средства. Для этого можно нагреть волосы феном 3-4 мин. Потом обергуть голову теплым махровым полотенцем. Через 15 минут промыть волосы под проточной водой.

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Если такой уход проводить регулярно, это восстановит даже сильно поврежденные волосы. Главное - терпение и цикличность.

Часто девушки сталкиваются с проблемой, когда не могут отрастить волосы. Есть причины. Одна из них - представление о длине волос. Ведь оно не растет до бесконечности, а выпадает в нужное время, это обусловлено генетически. С возрастом рост волос замедляется.