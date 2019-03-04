Посоветовали, как сохранить естественную красоту

Самый большой клад для женщины - естественная красота

Для того, чтобы меньше пользоваться косметикой и сохранять естественную красоту нужно иметь водный режим, здоровый сон правильное питание, уход за собой и здоровый сон.

У людей бывает обезвоживание организма. Чтобы избавиться от этой проблемы нужно на 1 кг массы тела пить 30 мл воды. С помощью этого напитка можно потерять несколько килограммов, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и выровнять уровень артериального давления.

Чтобы иметь свежий вид нужно высыпаться. Здоровый глубокий сон превращает лицо лучше любой косметики: нет ни мешков, ни синяков под глазами, говорит ukr.media.

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Полезно проветривать комнату перед сном и поддерживать в спальне не очень высокую температуру не выше 21 градусов.

Следует правильно питаться. Сбалансированный рацион отражается на внешнем виде человека. Улучшается состояние кожи и волос, исчезает целлюлит, исчезают резкие приступы голода и желание съесть что-то вредное.

Специалисты утверждают, самый действенный способ сделать человека привлекательной - улыбаться. Хорошее настроение быстро распространяется на окружающих.