Показали лучшие аксессуары на красной дорожке "Оскара"

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 315
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 999
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 621
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 855
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5715
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1683
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42492
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
10
28
5
40
10
Показали лучшие аксессуары на красной дорожке &quot;Оскара&quot;
Показали лучшие аксессуары на красной дорожке "Оскара"
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения &quot;Оскар&quot;
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
Онкобольным девочкам дарят парики
Онкобольным девочкам дарят парики
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Украинская дзюдоистка-красавица поразила сеть фото в купальнике
Украинская дзюдоистка-красавица поразила сеть фото в купальнике
Видео
Все видео
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
"Мисс Интернешнл-2018": назвали победительницу
"Мисс Интернешнл-2018": назвали победительницу
Подрались участницы конкурса на самые красивые ягодицы
Подрались участницы конкурса на самые красивые ягодицы
Победительница конкурса красоты потеряла сознание на сцене - видео
Победительница конкурса красоты потеряла сознание на сцене - видео
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1125
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 3996
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2772
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2205
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5166
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
1 Просмотров: 180
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
понедельник, 25 февраля 2019 22:46

Показали лучшие аксессуары на красной дорожке "Оскара"
10

  Комментировать

Леди Гага украсила шею знаменитым колье с 128-каратным бриллиантом от Tiffany & Co за $ 30 млн
Фото: Reuters
Актриса Аквафина выбрала идеальний клатч под блестящий костюм
Актриса Шарлиз Терон
Джейсон Момоа пришел на красную дорожку с резинкой для волос Fendi
Режиссер Спайк Ли выделился яркими кроссовками Jordan и золотыми с бриллиантами кольцами

Говорят, аксессуары могут сделать или разрушить образ. Знаменитости на красной дорожке церемонии премии "Оскар" предоставили своим украшениям особое внимание, чтобы сиять ярче.

Актриса Шарлиз Терон свой элегантный голубой образ дополнила ожерельем в виде змеи от Bvlgari.

Автор: Reuters
  Актриса Шарлиз Терон
Актриса Шарлиз Терон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без ведущего и со слезами: как прошла церемония вручения "Оскара"

В свою очередь модель Эшли Грэм черное платье подчеркнула бриллиантовым чокером от Martin Katz.

Автор: Instagram
  Эшли Грэм черное платье подчеркнула бриллиантовым чокером от Martin Katz
Эшли Грэм черное платье подчеркнула бриллиантовым чокером от Martin Katz
Автор: Twitter
  Ханна Бичлер удивляла украшением на носу. Она выиграла "Оскар" как художник-постановщик в фильме "Черная парнтера"
Ханна Бичлер удивляла украшением на носу. Она выиграла "Оскар" как художник-постановщик в фильме "Черная парнтера"

Традиционно после вручения премии "Оскар" прошла вечеринка Vanity Fair Oscars со знаменитостями в Беверли Хиллз. Больше всего внимания своими образами привлекли модель Кендалл Дженнер, певицы Майли Сайрус и Рита Ора.

eonline
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали лучшие аксессуары на красной дорожке "Оскара"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Рада утвердила герб Украины

Револьвер рекламировали как оружие против индианцев

Ренуар больше всего писал обнаженных женщин

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 35242
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 29352
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 26415
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 2 Просмотров: 21906
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения &quot;Оскар&quot;
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
28
 Просмотров: 7344
Красота
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
28
 Просмотров: 7344
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
 Просмотров: 270
Секреты красоты от Дженнифер Энистон - 5 советов
Секреты красоты от Дженнифер Энистон - 5 советов Просмотров: 1440
Что делать для красивых волос - главные советы
Что делать для красивых волос - главные советы Просмотров: 873
Онкобольным девочкам дарят парики
Онкобольным девочкам дарят парики
5
 Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
21
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
8
Ошеломили количеством украинцев, которым отрезали газ за долги
7
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
7
MARUV не поедет на Евровидение
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 241
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua