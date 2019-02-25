Показали лучшие аксессуары на красной дорожке "Оскара"

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Говорят, аксессуары могут сделать или разрушить образ. Знаменитости на красной дорожке церемонии премии "Оскар" предоставили своим украшениям особое внимание, чтобы сиять ярче.

Актриса Шарлиз Терон свой элегантный голубой образ дополнила ожерельем в виде змеи от Bvlgari.

Автор: Reuters Актриса Шарлиз Терон

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В свою очередь модель Эшли Грэм черное платье подчеркнула бриллиантовым чокером от Martin Katz.

Автор: Instagram Эшли Грэм черное платье подчеркнула бриллиантовым чокером от Martin Katz

Автор: Twitter Ханна Бичлер удивляла украшением на носу. Она выиграла "Оскар" как художник-постановщик в фильме "Черная парнтера"

Традиционно после вручения премии "Оскар" прошла вечеринка Vanity Fair Oscars со знаменитостями в Беверли Хиллз. Больше всего внимания своими образами привлекли модель Кендалл Дженнер, певицы Майли Сайрус и Рита Ора.