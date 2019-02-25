Показали лучшие аксессуары на красной дорожке "Оскара"

Говорят, аксессуары могут сделать или разрушить образ. Знаменитости на красной дорожке церемонии премии "Оскар" предоставили своим украшениям особое внимание, чтобы сиять ярче.
Актриса Шарлиз Терон свой элегантный голубой образ дополнила ожерельем в виде змеи от Bvlgari.
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В свою очередь модель Эшли Грэм черное платье подчеркнула бриллиантовым чокером от Martin Katz.
Традиционно после вручения премии "Оскар" прошла вечеринка Vanity Fair Oscars со знаменитостями в Беверли Хиллз. Больше всего внимания своими образами привлекли модель Кендалл Дженнер, певицы Майли Сайрус и Рита Ора.
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