"Похожая на мольфарку": Госпитальерка Зинкевич поделилась снимками в необычном образе

Фото: Сергей Ковбасюк

Ветеранка, командир Медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич поделилась фотографиями в необычном образе. Женщина позирует в длинном черном платье и шляпе.

"Я хочу, чтобы больше людей видели и понимали, что все люди красивые и особенные, стоит лишь дать им возможность проявиться и правильно сопроводить во время "открытия" нового себя мастерам и фотографу. В Украине очень мало кто видит людей с инвалидностью, большинство раненых или травмированных ограничиваются от мира, но это не то, что нужно делать. Вы особенные, живите и наслаждайтесь, развивайтесь!", - подписала снимки Зинкевич.

Автор: Сергей Ковбасюк Яна Зинкевич поделилась снимками в необычном образе

Женщина имеет инвалидность после ДТП и передвигается на инвалидной коляске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть доброжелатели, которые подкручивают колеса" - Яна Зинкевич чуть не попала в аварию. ОБНОВЛЕНО

Фотографии сделал фотограф Сергей Ковбасюк. Дизайнер одежды - Ирина Пидлипская. Зинкевич анонсировала еще три серии снимков в разных образах.

В комментариях к фото пользователи сети отметили, что Зинкевич прекрасно выглядит и похожа на героиню сказки.

"Вы здесь похожа на мольфарку, лесную фею, ведьму", - написала в комментарии пользовательница Ирина Саенко.

В Ровно показали фильм "Легенда о госпитальерах" о врачах-добровольцах на войне.