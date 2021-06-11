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пятница, 11 июня 2021 23:46

Почему надо делать перерывы во время работы или учебы

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Почему надо делать перерывы во время работы или учебы
Во время перерывов мозг начинает "расставлять" информацию на свои места. Фото: pixabay

Нельзя работать, или учиться долго без перерывов и отдыха.

Благодаря коротким перерывам мозг работает лучше и может быстрее усваивать новую информацию, пишет newsyou.

Специалисты отслеживали, как в мозге изменяется активность при изучении нового. Короткие перерывы позволяют повысить эффективность любой работы.

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Во время перерывов мозг начинает "расставлять" информацию на свои места. Поэтому если работать долго, то качественного познания не будет. Стоит раз в час-два делать разминку, переключать внимание на что-то другое, а также четко отделять выходные и отпуск от работы.

Депрессия у человека может развиться тогда, когда он часто нарушает режим дня. Ученые проанализировали поведение 85 тыс. человек и пришли к такому выводу. Из-за пандемии психическое состояние людей ухудшилось, поэтому режим дня должен возвращаться и быть привычным и стабильным. Это должно улучшить самочувствие.

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