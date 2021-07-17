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воскресенье, 18 июля 2021 23:46

Пигментные пятна раздражают: как от них избавиться в домашних условиях

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Пигментные пятна раздражают: как от них избавиться в домашних условиях
Лимон - один из лучших средств, чтобы побороть пигментные пятна. Фото: pixabay

С возрастом на коже более заметными становятся пигментные пятна.

Если дерматолог утверждает, что с ними все хорошо, то можно их осветить натуральными методами, пишет newsyou.

Эффект станет заметным нескоро, лишь через несколько недель, или месяцев.

Лимон - один из лучших средств, чтобы побороть пигментные пятна. Сок лимона является мощным висветлителем для кожи, по словам ученых.

"Лимонный сок можно использовать для безопасного освещения участков темной кожи. Этот продукт богат витамином С, а лимонная кислота, используемая в средствах для пилинга, помогает выровнять тон кожи", - подтвердила американский дерматолог Сьюзан Эванс.

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Надо выжать в миску немного лимонного сока и промокнуть им ватный диск. Нанести сок на пигментные пятна и оставьте на 10-15 минут. Тогда смыть и сверху нанести натуральный увлажняющий крем. Повторять процедуру нужно утром и вечером и продолжать до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Лимон может стать хорошим вариантом продукта для похудения. Этот фрукт имеет много витаминов С и В. Также содержит много аскорбиновой кислоты, цинка, меди и эфирных масел. Благодаря лимону обмен веществ нормализуется и метаболизм ускоряется. Этот процесс расщепляет жиры, выводит токсины из организма, повышает иммунитет, а голод становится менее ощутимым.

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