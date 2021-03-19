Педикюр рекомендуют делать раз в 2 недели

В большинстве случаев сухие пяти просто указывают на неправильный уход за ними. Фото: pixabay

Иногда кожа на пятках может становиться сухой и потрескавшейся.

Такой процесс называется гиперкератоз, пишет "Курс".

Причинами такого неприятного явления могут быть: неправильный рацион питания; недостаток витаминов в организме; варикозное расширение вен; сахарный диабет; кожные заболевания, например, псориаз; аутоиммунные заболевания; лишний вес.

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В большинстве случаев сухие пятки просто указывают на неправильный уход за ними. Для начала следует сменить обувь, больше давать ногам отдохнуть и скорректировать рацион. Перед сном следует делать теплые ванночки, в которые добавить настой ромашки или шалфея, эфирные масла и морскую соль. Ноги отпаривать 20-30 мин.

Можно использовать скрабы и пилинги для стоп, чтобы размягчить кожу и предотвратить появление трещин. Специальные шлифовальные пилки тоже подходят для ухода за пятками, но с ними нужно быть осторожными. Рекомендуют также ежедневно увлажнять и питать кожу стоп жирным кремом. Наносить его на ночь и закручивать пятки пленкой, чтобы средство лучше впитывалось.

Педикюр следует делать не реже, чем раз в 2 недели, но не обрезать сухую кожу, потому что можно травмировать ее и усугубить проблему.

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