Панама стала второй по популярности

Панамы стали вторым по популярности трендом среди летних головных уборов этого года после бейсболок. Акцентные или базовые, под спортивный образ или как деталь классического наряда, кожаные или трикотажные - которую панаму выбрать этим летом и с чем сочетать модный аксессуар расскажет Gazeta.ua.

Автор: Christian Luis. Pexels Панама может стать идеальным ярким акцентом

База или акцент?

Каждая вещь, исходя из своей фактуры, цвета и возможных деталей, может быть базовой или акцентной. Базовая вещь - это пазл общей стилевой картины, завершающая нота в готовом образе. Акцент - это та деталь, которая выделяется среди других элементов лука, изюминка всего наряда. Головной убор, в частности панама, может также быть как базой, так и акцентом.

Базовая панама не имеет никакого принта и декора. Она создана из того же материала, что и другие составляющие модного образа, имеет тот же цвет. Чаще всего, это базовые цвета - черный, белый, нюдовий, но если образ составлен в яркой палитре, то и панама будет в таком же оттенке и при этом оставаться базовым дополнением.

Автор: Ryanniel Masucol. Pexels Кто сказал, что панама не может сочетаться с романтичным женственным платьем?

Акцентная панама выделяется цветом, имеющимся принтом, или текстурой. Голубая панама в белом образе, кожаная панама в сочетании с трикотажным нарядом, панама с принтом tie-dye или анималистическим изображением - безусловно, все это будет той каплей экспрессивности, которая в корень меняет настроение всего аутфита.

Автор: Tatiana Twinslol. Pexels Панама замечательно сочетается с классическим одеянием, становясь его главным акцентом

Выбирайте головной убор так, как вы чувствуете, опираясь на желаемое настроение образа и стиль, который ближе к вам.

Спорт или классика?

Для многих панама - это исключительно спортивная или хотя кежуальная деталь. Но в 2021 году модный мир окончательно стер все границы между стилями и позволил неистовый и непредсказуемый микс настроения и стилистики.

Конечно, панама до сих пор актуально смотрится в сочетании с другими расслабленными элементами гардероба, отлично дополняет спортивные луки и органично вписывается в образы с джинсами, футболками, костюмами. Но трендовый головной убор прекрасно внедряется и в классические образы с маскулинными жакетами, строгими брюками, тренчем и даже романтическими платьями. Можно сказать, что панама является универсальной вещью, которая подходит к каждому образу? Да конечно.

Автор: Ali Pazani Follow. Pexels Панама прекрасно дополняет расслабленный образ

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Многообразие фактур

Трикотажные, кожаные, вельветовые, джинсовые, панамы из меха и из стеганых материалов. Существует большое количество тканей, из которых шьют панамы, все зависит от погодных условий и других составляющих образа. Так, зимой панама с искусственного меха будет выглядеть невероятно стильно и небанально, осенью будет правильно совместить теплые вещи с вельветовой панамой. Что касается лета, то здесь можно экспериментировать с различными фактурами, опираясь на предпочтения и комфорт. Не важно, что вы предпочтете - total деним, кожаный аутфит или такой понятный и привычный трикотаж - в любой интерпретации трендовый аксессуар будет выглядеть очень актуально и стильно.

Автор: Deden Dicky Ramdhani. Pexels Выбирайте тот вариант панамы, который наиболее подходит и импонирует вам

Для многих лето – самая долгожданная пора. Время отпуска, полезных фруктов, моря и жаркого солнца. Многие в жару привыкли оголять тело, но на самом деле, именно в такую погоду правильно максимально прикрывать тело от солнечных лучей. Лен считается лучшей тканью для жаркой погоды за счет своей гигроскопичности.