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четверг, 10 июня 2021 13:08

Панама стала второй по популярности
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Панамы стали вторым по популярности трендом среди летних головных уборов этого года после бейсболок. Акцентные или базовые, под спортивный образ или как деталь классического наряда, кожаные или трикотажные - которую панаму выбрать этим летом и с чем сочетать модный аксессуар расскажет Gazeta.ua.

Автор: Christian Luis. Pexels
  Панама может стать идеальным ярким акцентом
Панама может стать идеальным ярким акцентом

База или акцент?

Каждая вещь, исходя из своей фактуры, цвета и возможных деталей, может быть базовой или акцентной. Базовая вещь - это пазл общей стилевой картины, завершающая нота в готовом образе. Акцент - это та деталь, которая выделяется среди других элементов лука, изюминка всего наряда. Головной убор, в частности панама, может также быть как базой, так и акцентом.

Базовая панама не имеет никакого принта и декора. Она создана из того же материала, что и другие составляющие модного образа, имеет тот же цвет. Чаще всего, это базовые цвета - черный, белый, нюдовий, но если образ составлен в яркой палитре, то и панама будет в таком же оттенке и при этом оставаться базовым дополнением.

Автор: Ryanniel Masucol. Pexels
  Кто сказал, что панама не может сочетаться с романтичным женственным платьем?
Кто сказал, что панама не может сочетаться с романтичным женственным платьем?

Акцентная панама выделяется цветом, имеющимся принтом, или текстурой. Голубая панама в белом образе, кожаная панама в сочетании с трикотажным нарядом, панама с принтом tie-dye или анималистическим изображением - безусловно, все это будет той каплей экспрессивности, которая в корень меняет настроение всего аутфита.

Автор: Tatiana Twinslol. Pexels
  Панама замечательно сочетается с классическим одеянием, становясь его главным акцентом
Панама замечательно сочетается с классическим одеянием, становясь его главным акцентом

Выбирайте головной убор так, как вы чувствуете, опираясь на желаемое настроение образа и стиль, который ближе к вам.

Спорт или классика?

Для многих панама - это исключительно спортивная или хотя кежуальная деталь. Но в 2021 году модный мир окончательно стер все границы между стилями и позволил неистовый и непредсказуемый микс настроения и стилистики.

Конечно, панама до сих пор актуально смотрится в сочетании с другими расслабленными элементами гардероба, отлично дополняет спортивные луки и органично вписывается в образы с джинсами, футболками, костюмами. Но трендовый головной убор прекрасно внедряется и в классические образы с маскулинными жакетами, строгими брюками, тренчем и даже романтическими платьями. Можно сказать, что панама является универсальной вещью, которая подходит к каждому образу? Да конечно.

Автор: Ali Pazani Follow. Pexels
  Панама прекрасно дополняет расслабленный образ
Панама прекрасно дополняет расслабленный образ

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Многообразие фактур

Трикотажные, кожаные, вельветовые, джинсовые, панамы из меха и из стеганых материалов. Существует большое количество тканей, из которых шьют панамы, все зависит от погодных условий и других составляющих образа. Так, зимой панама с искусственного меха будет выглядеть невероятно стильно и небанально, осенью будет правильно совместить теплые вещи с вельветовой панамой. Что касается лета, то здесь можно экспериментировать с различными фактурами, опираясь на предпочтения и комфорт. Не важно, что вы предпочтете - total деним, кожаный аутфит или такой понятный и привычный трикотаж - в любой интерпретации трендовый аксессуар будет выглядеть очень актуально и стильно.

Автор: Deden Dicky Ramdhani. Pexels
  Выбирайте тот вариант панамы, который наиболее подходит и импонирует вам
Выбирайте тот вариант панамы, который наиболее подходит и импонирует вам
Для многих лето – самая долгожданная пора. Время отпуска, полезных фруктов, моря и жаркого солнца. Многие в жару привыкли оголять тело, но на самом деле, именно в такую погоду правильно максимально прикрывать тело от солнечных лучей. Лен считается лучшей тканью для жаркой погоды за счет своей гигроскопичности.
Автор: Диана Родина
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