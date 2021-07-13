Открыли главный секрет долгой и счастливой жизни

Наиболее долго имеют шансы прожить люди-оптимисты. Фото: pixabay

Ученые в ходе эксперимента наблюдали за состоянием людей 30 лет.

Выяснилось, что то, как человек воспринимает мир, влияет на продолжительность жизни, пишет meta.ua

Среди добровольцев исследования были 1429 участников боевых действий и 70 тисяч медсестер. Анализируя полученную информацию, специалисты не принимали во внимание все посторонние факторы, которые могут повлиять на продолжительность и качество жизни. обращали внимание только на мировоззрение участников.

Наиболее долго имеют шансы прожить люди-оптимисты. Они чаще следят за своим здоровьем и занимаются спортом.

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В то же время, они не менее испытывают стресс или вообще игнорируют проблемы. Но оптимисты быстрее оправляются от этого и продолжают двигаться дальше.

Не секрет, что питание человека влияет на все функции организма и его здоровья. Люди склонны ошибаться в выборе продуктов, из-за чего организм быстрее стареет. Не советуют увлекаться продуктами, в составе которых много натрия. Из-за этого может подняться давление и риск заболевания сердца. Суточная доза натрия - 2300 мл.