От детских рисунков до идеального нюда - 7 главных трендов в маникюре

Маникюр - это та завершающая деталь, без которой образ не будет до конца стильным. Каждый год главные модницы экспериментируют с цветовой палитрой лаков для ногтей и сумасшедшими принтами.

Gazeta.ua покажет 7 модных вариантов маникюра на любой вкус и предпочтения.

Автор: Kristina Paukshtite. Рexels Иногда так сложно определиться...

Эффект "без маникюра"

Автор: Lisa Follow. Рexels Нежность всегда в тренде.

Этот год по праву можно назвать годом натуральности и естественности. Всемирная пандемия внесла свои коррективы в модную индустрию - теперь на первые места вышли комфорт, простота и безыскусственность. Не могло это не коснуться и сферы маникюра. Так, прозрачное покрытие будет идеальным вариантом, когда хочется отдохнуть от разнообразной цветовой гаммы, но при этом иметь нежные и ухоженные руки.

Если душа требует цвета

Автор: Disha Sheta. Рexels Девичий розовый как никогда в тренде.

В то же время модная индустрия подстраивается и под тех, кто предпочитает яркие цвета в своем стиле. Для почитателей броской цветовой палитры 2021 год подарил тренд на однотонное покрытие кричащими цветами. Особенное внимание обратите на розовый и зеленый маникюр.

А если не можете определиться?

Автор: thiszun (follow me on IG, FB). Рexels Столько цветов... Зачем выбирать один?

Девушки знают, как тяжело порой выбрать один цвет среди такого разнообразия. Для особо нерешительных мы знакомим вас с трендом на разноцветные ногти. Желтый, голубой, оранжевый, розовый и зеленый - зачем останавливаться на чем-то одном?

Вечный ребенок

Автор: cottonbro. Рexels Вариант, когда хочется что-то интересное и необычное.

Вы наверняка уже слышали о тренде на украшения, родом из детства? Так вот, милые рисунки в подобном стиле будут уместны и на ваших ногтях. Нашей редакции кажется, что это замечательная возможность снова почувствовать себя маленькой девочкой, рисующей в дневнике забавные рисунки и выводящей имя своей первой любви. Эх, было же время…

Металлический акцент

Автор: solod_sha. Рexels Минималистичный дизайн подойдет к любому образу.

Можно соединить тренд на натуральность, но при этом добавить нотку шика? Конечно же! Французский маникюр цветом золота, различные геометрические фигуры и привычные полосы - если добавить металлический акцент на полупрозрачную базу, получится очень интересный дизайн.

Если хочется в жизни больше блеска

Автор: Ivan Samkov. Рexels Когда душа хочет изыска.

Мы думаем, это еще один вариант для тех, кто хочет одновременно минималистичный и спокойный маникюр, а с другой стороны, душа требует какой-то изюминки. Немного блестящих элементов поверх нюдового покрытия будет смотреться невероятно нежно. Главное - не переусердствовать с блестками…

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Чернее черного

Автор: Karolina Grabowska. Рexels Черный цвет подходит под любой наряд.

Когда-то тренд на черный французский маникюр уже был, и тогда буквально все соцсети были переполнены таким дизайном. Для тех, кто скучал по этому времени, спешим обрадовать - тренд снова с нами. Помимо френча, можно нанести те же черные полосы или другие геометрические фигуры. А если еще и добавить металлический цвет, будет очень дорого и шикарно.

Яким має бути робоче простір майстри манікюру? Комфортним - для клієнта, практичним - для майстра, безпечним - для всіх учасників процесу.