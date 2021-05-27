От детских рисунков до идеального нюда - 7 главных трендов в маникюре

Маникюр - это та завершающая деталь, без которой образ не будет до конца стильным. Каждый год главные модницы экспериментируют с цветовой палитрой лаков для ногтей и сумасшедшими принтами.
Gazeta.ua покажет 7 модных вариантов маникюра на любой вкус и предпочтения.
Эффект "без маникюра"
Этот год по праву можно назвать годом натуральности и естественности. Всемирная пандемия внесла свои коррективы в модную индустрию - теперь на первые места вышли комфорт, простота и безыскусственность. Не могло это не коснуться и сферы маникюра. Так, прозрачное покрытие будет идеальным вариантом, когда хочется отдохнуть от разнообразной цветовой гаммы, но при этом иметь нежные и ухоженные руки.
Если душа требует цвета
В то же время модная индустрия подстраивается и под тех, кто предпочитает яркие цвета в своем стиле. Для почитателей броской цветовой палитры 2021 год подарил тренд на однотонное покрытие кричащими цветами. Особенное внимание обратите на розовый и зеленый маникюр.
А если не можете определиться?
Девушки знают, как тяжело порой выбрать один цвет среди такого разнообразия. Для особо нерешительных мы знакомим вас с трендом на разноцветные ногти. Желтый, голубой, оранжевый, розовый и зеленый - зачем останавливаться на чем-то одном?
Вечный ребенок
Вы наверняка уже слышали о тренде на украшения, родом из детства? Так вот, милые рисунки в подобном стиле будут уместны и на ваших ногтях. Нашей редакции кажется, что это замечательная возможность снова почувствовать себя маленькой девочкой, рисующей в дневнике забавные рисунки и выводящей имя своей первой любви. Эх, было же время…
Металлический акцент
Можно соединить тренд на натуральность, но при этом добавить нотку шика? Конечно же! Французский маникюр цветом золота, различные геометрические фигуры и привычные полосы - если добавить металлический акцент на полупрозрачную базу, получится очень интересный дизайн.
Если хочется в жизни больше блеска
Мы думаем, это еще один вариант для тех, кто хочет одновременно минималистичный и спокойный маникюр, а с другой стороны, душа требует какой-то изюминки. Немного блестящих элементов поверх нюдового покрытия будет смотреться невероятно нежно. Главное - не переусердствовать с блестками…
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Чернее черного
Когда-то тренд на черный французский маникюр уже был, и тогда буквально все соцсети были переполнены таким дизайном. Для тех, кто скучал по этому времени, спешим обрадовать - тренд снова с нами. Помимо френча, можно нанести те же черные полосы или другие геометрические фигуры. А если еще и добавить металлический цвет, будет очень дорого и шикарно.
Яким має бути робоче простір майстри манікюру? Комфортним - для клієнта, практичним - для майстра, безпечним - для всіх учасників процесу.
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