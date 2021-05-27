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пятница, 28 мая 2021 09:45

От детских рисунков до идеального нюда - 7 главных трендов в маникюре
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Маникюр - это та завершающая деталь, без которой образ не будет до конца стильным. Каждый год главные модницы экспериментируют с цветовой палитрой лаков для ногтей и сумасшедшими принтами.

Gazeta.ua покажет 7 модных вариантов маникюра на любой вкус и предпочтения.

Автор: Kristina Paukshtite. Рexels
  Иногда так сложно определиться...
Иногда так сложно определиться...

Эффект "без маникюра"

Автор: Lisa Follow. Рexels
  Нежность всегда в тренде.
Нежность всегда в тренде.

Этот год по праву можно назвать годом натуральности и естественности. Всемирная пандемия внесла свои коррективы в модную индустрию - теперь на первые места вышли комфорт, простота и безыскусственность. Не могло это не коснуться и сферы маникюра. Так, прозрачное покрытие будет идеальным вариантом, когда хочется отдохнуть от разнообразной цветовой гаммы, но при этом иметь нежные и ухоженные руки.

Если душа требует цвета

Автор: Disha Sheta. Рexels
  Девичий розовый как никогда в тренде.
Девичий розовый как никогда в тренде.

В то же время модная индустрия подстраивается и под тех, кто предпочитает яркие цвета в своем стиле. Для почитателей броской цветовой палитры 2021 год подарил тренд на однотонное покрытие кричащими цветами. Особенное внимание обратите на розовый и зеленый маникюр.

А если не можете определиться?

Автор: thiszun (follow me on IG, FB). Рexels
  Столько цветов... Зачем выбирать один?
Столько цветов... Зачем выбирать один?

Девушки знают, как тяжело порой выбрать один цвет среди такого разнообразия. Для особо нерешительных мы знакомим вас с трендом на разноцветные ногти. Желтый, голубой, оранжевый, розовый и зеленый - зачем останавливаться на чем-то одном?

Вечный ребенок

Автор: cottonbro. Рexels
  Вариант, когда хочется что-то интересное и необычное.
Вариант, когда хочется что-то интересное и необычное.

Вы наверняка уже слышали о тренде на украшения, родом из детства? Так вот, милые рисунки в подобном стиле будут уместны и на ваших ногтях. Нашей редакции кажется, что это замечательная возможность снова почувствовать себя маленькой девочкой, рисующей в дневнике забавные рисунки и выводящей имя своей первой любви. Эх, было же время…

Металлический акцент

Автор: solod_sha. Рexels
  Минималистичный дизайн подойдет к любому образу.
Минималистичный дизайн подойдет к любому образу.

Можно соединить тренд на натуральность, но при этом добавить нотку шика? Конечно же! Французский маникюр цветом золота, различные геометрические фигуры и привычные полосы - если добавить металлический акцент на полупрозрачную базу, получится очень интересный дизайн.

Если хочется в жизни больше блеска

Автор: Ivan Samkov. Рexels
  Когда душа хочет изыска.
Когда душа хочет изыска.

Мы думаем, это еще один вариант для тех, кто хочет одновременно минималистичный и спокойный маникюр, а с другой стороны, душа требует какой-то изюминки. Немного блестящих элементов поверх нюдового покрытия будет смотреться невероятно нежно. Главное - не переусердствовать с блестками…

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Чернее черного

Автор: Karolina Grabowska. Рexels
  Черный цвет подходит под любой наряд.
Черный цвет подходит под любой наряд.

Когда-то тренд на черный французский маникюр уже был, и тогда буквально все соцсети были переполнены таким дизайном. Для тех, кто скучал по этому времени, спешим обрадовать - тренд снова с нами. Помимо френча, можно нанести те же черные полосы или другие геометрические фигуры. А если еще и добавить металлический цвет, будет очень дорого и шикарно.

Яким має бути робоче простір майстри манікюру? Комфортним - для клієнта, практичним - для майстра, безпечним - для всіх учасників процесу.

Автор: Диана Родина
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