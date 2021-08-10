Основные трюки, чтобы сжечь больше жира во время ходьбы пешком

Третье правило - во время ходьбы двигать еще и руками. Фото: pixabay

Существует пять надежных способов, чтобы во время ходьбы терять еще больше килограммов.

Обычного хождения для лучших результатов недостаточно, оно должно быть правильным, пишет Medikforum.

"Когда вы идете, привлекайте мышцы, напрягая мышцы живота и руки в движении", - посоветовала первую технику фитнес-експерт Джоанна Дасе.

Создастся "энергичный ритм" и это повысит частоту сердечных сокращений примерно на пять ударов в минуту. Поэтому и калорий будет идти больше.

Еще одна техника - выбрать холмистый маршрут. Это повысит сопротивляемость и бросит вызов вашей сердечно-сосудистой системе, по словам специалиста. При ходьбе с горы можно привлечь различные мышцы и суставы, укрепляя их, что может помочь предотвратить падение в старшем возрасте.

Третье правило - во время ходьбы двигать еще и руками. Можно согнуть их в локтях на 90 градусов и качать во время шага. Это поможет ускорить темп и сжечь на 15% больше калорий.

"Использование лестницы может почти удвоить количество сжигаемых калорий", - говорит експерт о четвертом способе.

Еще один совет - держать хорошую осанку во время ходьбы.

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"Убедитесь, что ваше тело идет прямо и не сутулиться. Простой трюк - встать, упершись пятками и головой в стену, прежде чем отправиться в путь, и попытаться сохранить это положение во время ходьбы. Это привлекает корпус и поможет ускорить метаболизм".

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