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вторник, 17 июля 2018 01:37

Опасно для здоровья: топ-5 мифов об уходе за телом

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Лимонный сок и зубная паста могут быть вредными для нашего здоровья, если использовать их не по назначению.

Beauty-советы с использованием этих и других средств заполонили интернет. Однако если прислушаться к таким инструкцям, можно сильно повредить кожу. О мифах по уходу за телом пишет Uainfo.org.

Автор: radka.in.ua
  Лимонная кислота негативно влияет на кожу
Лимонная кислота негативно влияет на кожу

Миф 1. Лимонный сок помогает отшелушить мертвые клетки кожи

Это радикальный способ, ведь лимонная кислота негативно влияет на кожу. А если после такого "пилинга" вы проведете некоторое время на солнце, можно получить гиперпигментацию и даже ожог.

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Миф 2. От прыщей поможет зубная паста

Зубная паста предназначена для ротовой полости, а для кожи она является сильным раздражителем.

Автор: radka.in.ua
  Кокосовое масло может быть полезно только для очень сухой кожи лица
Кокосовое масло может быть полезно только для очень сухой кожи лица

Миф 3. Кокосовое масло увлажняет кожу лица

Это средство прекрасно подходит для волос и сухих участков кожи на теле. На лицо же его следует наносить только в том случае, если у вас очень сухая кожа. В противном случае - масло может забить поры и спровоцировать высыпания.

Миф 4. Алкоголь может заменить тоник

Алкоголь высушит влагу, которая естественна для кожи и необходима для ее нормального состояния. В итоге вы получите сухую и, вероятно, раздраженную кожу, которая начнет выделять еще больше жира в противовес.

Автор: Shutterstock
  Топ-5 мифов об уходе за телом
Топ-5 мифов об уходе за телом

Миф 5. Упругость кожи повышают сырые яйца

Яйца, нанесенные на кожу, вряд ли вызовут раздражение, однако могут занести лишние бактерии, не естественные для эпидермиса. Например, сальмонеллу.

Современные женщины привыкли использовать очистители, кремы и другие средства для лица. Однако некоторые из них на самом деле вредят, а не улучшают состояние кожи.

Ведущие дерматологи назвали самые опасные средства, которые стоит уже сейчас выбросить из косметички.

Обозреватель
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