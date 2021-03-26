Она работает: блоггер ошеломил результатом цветной диеты

В цветной диете продукты должны быть одного цвета. Фото: pixabay

В рамках эксперимента американский блогер Роб Ривера попробивал цветную диету.

Смысл в том, чтобы есть продукты только одного цвета, рассказал блогер на уouTube-канале.

По его словам, желательно, чтобы пища была натуральной, а не искусственно окрашенной. Роб Ривера выбрал синюю диету. До нее он весил 63,1 кг. Кроме диеты, он уменьшил дневной лимит калорий до 1500, что является нормой для его веса.

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Самая большая сложность заключалась в том, чтобы найти продукты синего цвета в магазине. Блогер покупал голубику, сыр с плесенью, желе, а также сухие завтраки и йогурты с голубикой. Через сутки от начала эксперимента блогер весил 62,4 кг, то есть похудел на 700 грамм.

Он утверждает, что такая диета не имеет никакого научного объяснения. Но ограничив потребление калорий, можно сбросить вес с помощью необычной и не надоевшей диеты. Мужчина отметил, что попробует на себе и другие цветные диеты и поделится результатами с подписчиками.

Женщины часто изнуряют себя диетами в попытках похудеть. Это в большинстве случаев не помогает. Но есть продукты, которые положительно влияют на обмен веществ в организме человека.