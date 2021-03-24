Обнаружили положительное влияние избыточного веса

Ученые узнали, что смертность от заболеваний сердца у женщин с большой мышечной массой и большим содержанием жира в организме на 42% ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало. Фото: pixabay

Полные женщины имеют большую защиту от смерти через сердечные заболевания, чем более худие.

Специалисты из Калифорнийского университета изучили результаты национального опроса о состоянии здоровья в период с 1999 по 2014 год, пишет "Країна здоров'я".

Они исследовали информацию о более чем 11 тыс человек в возрасте от 20 лет. Их по комплектации разделили на 4 группы.

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В первой были люди с низкой мышечной массой и низким содержанием жира, во второй - с малым количеством мышц и большим процентом жира. Третья - те, у кого была большая мышечная масса и низкое содержание жира. В последнюю вошли люди с большой мышечной массой и высоким содержанием жира. Тогда для каждой из категорий рассчитали коэффициенты смертности от заболеваний сердца.

Ученые узнали, что смертность от заболеваний сердца у женщин с большой мышечной массой и большим содержанием жира в организме на 42% ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало. В то же время, у женщин с большой мышечной массой и низким содержанием жира не было особых преимуществ перед теми, у кого оба показателя были ниже.

В отношении мужчин с большим содержанием жира и высокой мышечной массой, то риск смерти от сердечных заболеваний был ниже на 26%, чем у тех, у кого по обоим критериям были низкие значения. Малое количество жира и высокая мышечная масса в мужском организме уменьшали риск смерти от проблем с сердцем на 60%.

Женщины часто изнуряют себя диетами в попытках похудеть. Это в большинстве случаев не помогает. Но есть продукты, которые положительно влияют на обмен веществ в организме человека. Халапеньо, хабанера, кайенский и другие виды острых перцев ускоряют метаболизм и стимулируют кровообращение. Исследования показывают, что этот продукт может повысить скорость метаболизма на 25%.