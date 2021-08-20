Обнаружили опасное влияние сладких напитков на организм

Исследователи нашли связь между ухудшением здоровья и напитками с высоким содержанием сахара. Фото: pixabay

Не стоит пить много сладких напитков, так как они плохо влияют на здоровье и красоту.

Ученые провели исследование об этом среди 100 тыс. женщин, средний возраст которых 53 года, пишет PubMed.

За время наблюдений у женщин не было сердечно-сосудистых, онкологических болезней или диабета, по словам ученых.

Главной задачей испытуемых было рассказывать, какие безалкогольные напитки они пили чаще всего. Результаты показали, что через два десятка лет более 14 тис. женщин умерли от сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний.

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Исследователи нашли связь между ухудшением здоровья и напитками с высоким содержанием сахара, то есть более семи порций в неделю безалкогольных напитков с избыточной калорийностью. Риск преждевременной смерти оказался выше у женщин, которые ежедневно пили морсы, сладкую воду, кофе и чай.

Хронический стресс также может состарить организм, по словам ученых. Он может сокращать теломеры, содержащие генетическую информацию. Их длина связана не только с преждевременным старением, но и с повышенным риском развития хронических заболеваний.