Объяснили, почему опасно мыться губкой

Не редкость, когда у людей губки висят в ванной много лет до окончательного уничтожения. Фото: pixabay

Существует мнение, если мыться без губки, то тело вымывается плохо.

Эксперты говорят, что губка в ванной вредит коже и имеет много других угроз, пишет Med2.

Дерматологи отмечают, что губки травмируют дерму и нарушают микробиом кожи. На ее поверхности много бактерий, которые уничтожает губка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жизнь в большом городе пагубно влияет на кожу: как ее защитить

Не редкость, когда у людей губки висят в ванной много лет до окончательного уничтожения. На них скапливается грязь и мертвые клетки эпидермиса, размножаются вредные микроорганизмы.

Влажность не дает губке высыхать, поэтому на ней формируются патогенные бактерии: Pseudomonas, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus и многие другие. Распаренная после горячей воды кожа более уязвима, потому что поры открываются и есть риск заражения различными кожными болезнями.

За хранением губки надо ухаживать. Ее следует высушивать и стерилизовать, например, кипятить или класть на верхнюю полку посудомоечной машины.

Специалисты советуют менять губки из натуральных материалов каждые 2 - 3 недели. Синтетические можно использовать немного дольше, но не месяцами, или годами.

Избыточные бактерии на пижаме могут вызвать акне или другие болезни кожи. Контакт с открытыми ранами и свежими царапинами может иметь и более негативные последствия. Стирать одежду для сна нужно после 3-4 ночей. Если принимать душ каждый вечер перед сном, то пижаму нельзя не стирать 5-7 дней. Если кожа жирная, или человек часто потеет во сне, то одежду, в которой спит, надо стирать через каждые 1-2 ночи.