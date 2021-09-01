Ниацинамид: секрет чистой кожи

Ниацинамид борется с воспалительными процессами и акне

Здоровая и сияющая кожа без высыпаний совсем не миф. Если ты еще не веришь, пришло время познакомиться с уникальным косметическим ингредиентом, который способствует общей молодости кожи, а также эффективно помогает в борьбе с акне.

В чем же его основные преимущества?

Ниацинимид – это витамин В3, который активно используется как в косметике для зрелой кожи, так и при лечении купероза и розацеа, а также в средствах, направленных на действие против акне.

Клинически доказано, что ниацинамид борется с воспалительными процессами и акне, контролирует деятельность сальных желез и сужает поры. Это незаменимый актив при жирной и проблемной коже, которую он способен очистить от высыпаний всего за несколько недель и предупредить появление новых. Он также прекрасно осветляет кожу, выравнивает тон и убирает следы пост-акне.

При поверхностном использовании он увеличивает количество церамидов в коже, укрепляя ее барьерную функцию и уменьшая потерю влаги. Он также эффективно борется с морщинами, улучшая эластичность кожи. И как антиоксидант - противодействует возрастным изменениям.

Ниацинамид борется с воспалительными процессами и акне

Благодаря своим антивоспалительным свойствам ниацинамид уменьшает реактивность чувствительной кожи, и успокаивает покраснения, за что его особенно рекомендуется при куперозе.

Сегодня косметику с ниацинамидом можно встретить не только и аптеках или в профессиональных линиях ухода. Но, поскольку витамин наиболее эффективен в высокой концентрации, остановить свой выбор следует на средстве с его содержанием 5-10%.

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