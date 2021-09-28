Неудобная проблема: как побороть неприятный запах ног

Часто надо менять носки или колготы в течение дня и забирать из гардероба синтетические изделия. Фото: pixabay

Иногда от ног бывает неприятный запах даже без физической активности.

Некоторые советы помогут уменьшить интенсивность или на 100% устранить запах стоп, пишет snta.

Например, мытье ног несколько раз в день с применением антибактериального мыла.

Стоит делать ванночки с лекарственными растениями. Еще практикуют ванны с контрастными температурными параметрами. Обувь следует покупать с натуральных материалов.

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Часто надо менять носки или колготы в течение дня и забирать из гардероба синтетические изделия. Можно пользоваться дезодорантом для ног. Следует подумать и о питании и исключить из рациона продукты, усиливающие запахи: лук, чеснок, перец, алкоголь. Можно применять и медикаментозное лечение, пить противогрибковые препараты.

Дефицит питательных веществ способен значительно влиять на седину. Особенно это касается нехватки витамина B12. Этот витамин группы В поддерживает здоровье нервной системы и помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца, по словам ученых. Когда же его недостаточно, то выработка эритроцитов нарушается: клетки становятся аномально большими и не могут нормально работать. Взрослым людям от 19 до 64 лет нужно около 1,5 мкг витамина B12 в день.