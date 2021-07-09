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пятница, 09 июля 2021 11:40

Ненавистный второй подбородок: как избавиться от проблемы

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Ненавистный второй подбородок: как избавиться от проблемы
Эффективной профилактикой старения и обвисания кожи является массаж. Фото: pexels

Второго подбородка можно избежать, если правильно ухаживать за этим участком.

При первых проявлениях старения надо использовать крем с витамином С, коэнзимом Q10, ретинолом, рассказала косметолог Карина Должанская, передает OBOZREVATEL.

"Необходимо предупредить появление статических морщин и подобрать витаминный домашний уход вместе с врачом, который не допустит ухудшения состояния кожи", - сказала она.

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Второй подбородок обычно образуется в три стадии. На первой начальной, можно использовать косметику, которая улучшает упругость кожи, увлажняет и подтягивает ее.

На второй стадии проблема более серьезная и нужно делать специальные инъекции для коррекции, которые расщепляют жир. Также второй подбородок может быть генетической особенностью лица, от которой можно избавиться только с помощью пластической хирургии.

Эффективной профилактикой старения и обвисания кожи является массаж. Снимает гипертонус мышц и улучшает приток крови, по словам експерта.

"Массаж лица руками профессионала или самомассаж не поможет в борьбе со вторым подбородком. Все популярные массажеры только разгоняют застоявшуюся лимфу, вследствие чего нет отеков и заметный результат временной подтяжки", - пояснила она.

Начать похудения стоит с внедрения ежедневных малых полезных привычек во время тренировок. Лето - один из лучших периодов для этого. Исследователи советуют, например, есть арбузы, которые способствуют похудению. Продукт низкокалорийный и освежающий вариант для тренировок в жаркий день. Поддерживает стабильный уровень энергии и гидратации.

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Дата
09
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