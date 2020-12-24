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четверг, 24 декабря 2020 23:46

Не только щеки: назвали дополнительные места для нанесения румян

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Не только щеки: назвали дополнительные места для нанесения румян
Румяна, кроме щек, также хорошо смотрятся на носу. Фото: pixabay

Одно и то же косметическое средство можно применять по-разному.

Например, румяна теперь в тренде наносить не только на щеки для освежения лица, пишет Elle.

Теперь средство наносят еще и на нос. Это вызывает эффект, будто человек только из отпуска.

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Во время демонстрации новой весенне-летней коллекции Simone Rocha модели показали яркий акцент на лице, который предоставил им приятного и отдохнувшего вида. Для этого креативный директор по макияжу Gucci Томас де Клайвер использовал много оранжевых и розовых румян в мейк-апе девушек. Он предложил нанести румяна на щеки и нос, чтобы визуально создать эффект "загорелого лица" и омолодить его, а также добавить особой сказочности образа.

Помада стильного оттенка всегда может дополнить образ девушки. В зимнем сезоне 2021 самым популярным есть винний цвет, который идеально подойдет для особых случаев, сообщает издание Cosmopolitan.

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