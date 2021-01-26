"Не надо быть копирайтером. Лучше выбирать то, в чем комфортно "- стилист дал советы в выборе имиджа

После ослабления карантина стоит обновить гардероб, изменить прическу или стиль макияжа.

Автор: предоставлено Кириллом Савченко Стилист дал советы в выборе имиджа

Стилист 33-летний Кирилл Савченко рассказал Gazeta.ua, как часто нужно менять имидж и как подобрать стиль.

"К стилистам часто обращаются из-за того, что произошли изменения на работе. Например, повысили на работе с менеджера до директора, поэтому человек должен выглядеть соответственно. Однако по правилам нужно ежегодно себя "обнулять". Человек развивается, мировоззрение расширяется, вкусы в одежде меняются и соответственно хочется изменить внешний вид. За период карантина мы засиделись дома, поэтому после завершения локдауна надо обновить себя, создать новое амплуа. Однако выбор между подобрать имидж самостоятельно или обратиться к специалисту зависит от того, есть ли время на себя. Сейчас большинство вернулось в офисы, поэтому может не хватать времени на то, чтобы уделить внимание себе и своем шкафу. Моим клиентам стало комфортнее, чтобы я привозил вещи к ним домой. Также ходят в те салоны красоты, в которых мастера делают маникюр, педикюр и стрижку одновременно, чтобы уложиться в 1 ч. Люди начали беречь свое время", - сказал Савченко.

Мужчина утверждал, что при возможности надо пройти несколько курсов в сфере моды, узнать свой фасон одежды или какая прическа больше подходит.

"Большинство почему-то считает, что лучше приобрести "кричащих" футболки с надписью известного бренда, чем простые вещи, которые подходят. Советую пройтись по магазинам, подобрать несколько разных образов классического, уличного или иного стилей и понять, в каком больше всего комфортно. Также перед тем, как отправиться в магазины, можно посмотреть примеры образов и загрузить те, которые понравились, на телефон. Так сможете быстрее найти то, что нужно. А специалист сможет посоветовать, в чем будет лучше", - рассказал стилист.

Савченко уверен, что уже критерии в выборе имиджа для старших и молодых женщин стерлись.

"Сейчас "пенсионерок" практически не осталось. Каждая хочет выглядеть стильно и ухаживать за собой независимо от возраста. Главное - в 50 лет очень "не молодеть" в плане одежды или макияжа. Это будет выглядеть нелепо. Также неправильно поступают те, кто в 60 лет хотят выглядеть на 20 с помощью пластических операций. С возрастом кожа растягивается, поэтому лучше понемногу делать ее эластичной и не сразу обягивать большим количеством ботокса, тюнинга и так далее. И начинать нужно в 30 лет.

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Если молодежь относит себя к определенной субкультуре, то все равно нужно оставаться собой. Поколение Z уверяет, что тратит на одежду немного и ценит уникальность, функциональность. В тот же момент представители нового поколения пытаются скопировать стиль популярного блогера. Не надо быть копирайтером, лучше носить то, в чем комфортно. Личность должна существовать", - посоветовал он.

Женщина с любым типом фигуры и в любом возрасте всегда может иметь стильный вид. Ведь для того, чтобы хорошо одеваться, не нужно нанимать персонального стилиста и покупать дорогущую одежду. Достаточно просто знать базовые правила подбора гардероба.