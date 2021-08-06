Не делайте так утром: назвали самые вредные привычки

Заменять кофе соком также плохая идея. Фото: pixabay

Для кого-то утро становится стрессовым, а кто-то наоборот чувствует себя бодро.

Чтобы не было проблем с самочувствием и красотой, есть привычки, которые следует избегать утром, пишет zdorovia.com.ua

Не следует, например, пропускать завтрак, потому что это сказывается негативно на весу. Если завтракать, то калории сжигаются быстрее, а уровень глюкозы в крови снижается.

Также не стоит перед едой пить кофе. Черный кофе влияет на уровень глюкозы в крови, поэтому ее следует пить после завтрака.

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Заменять кофе соком также плохая идея. Соки из пакетов - одни из самых вредных для организма напитков. В их составе нет клетчатки, но есть сахар. Если пить сладкие соки и напитки утром, то это повышает риск развития диабета на 16%, по словам ученых. Они рекомендуют заменить привычные в рационе соки свежими фруктами, богатыми антиоксидантами и витаминами.

О пользе и необходимости в рационе питания белков известно всем. Наиболее полезными для организма они будут, если есть их в определенное время суток. Если употреблять белки во время завтрака и обеда, то это способствует увеличению скелетных мышц у взрослых. Ученые в новом исследовании хотели выявить влияние распределения потребления белков в течение суток на рост мышц, и пришли к таким выводам.