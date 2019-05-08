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среда, 08 мая 2019 12:16

Назвали "убийцу" результатов тренировок

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Назвали &quot;убийцу&quot; результатов тренировок
Тренер Назар Иванчук рассказал о вреде алкоголя. Фото: ziv.ru

Тренер-реабилитолог Назар Иванчук рассказал, как употребление алкоголя может влиять на занятия спортом.

О вреде спиртных напитков мужчина сделал пост в блоге.

По словам тренера, алкоголь снижает синтез протеина в мышцах и влечет за собой обезвоживание организма. Он назвал его "убийцей" продуктивности.

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"Алкоголь — пустые калории, которые не имеют никакой ценности. Вы получаете белок, жиры и углеводы, но польза от них нулевая. Такие калории быстро превращаются в жир. Лучше купить не литр пива, а килограмм бананов", - говорит Иванчук.

Довели пользу натурального белого и красного вина. Ученые уверены, что этот вид алкоголя никак не влияет на продуктивность.

В 1990-2017-х уровень употребления алкоголя в мире вырос на 70%. Причиной является общий прирост населения, из-за чего выросло употребление на душу населения.

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