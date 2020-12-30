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четверг, 31 декабря 2020 23:46

Назвали способы ухода за кожей рук

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Назвали способы ухода за кожей рук
Для увлажнения рук надо мазать их кремом. Фото: pixabay

Зимой есть много причин для обезвоживания кожи рук.

Как следствие, она становится сухой, общий иммунитет также снижается. Косметолог Ольга Петрунина посоветовала как этого избежать на странице Instagram.

По ее словам, кроме мытья рук, важную роль играет еще и увлажнение. Оно предотвращает сильное обезвоживание, сухость, трещини. Поэтому необходимо использовать крем.

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Следует избегать масел на чистую кожу рук. На кутикулу можно. Но на кожу лучше добавить несколько капель масла.

Варежки надо также носить, потому что они защищают от ветров и морозов. От бытовой химии тоже спасут рукавицы.

Следует стараться уменьшить использование антисептиков. Сейчас это проще сделать, чем весной и летом, потому что зимой в общественных местах уместно быть даже в уличных перчатках. А антисептики оставьте только на крайний случай.

Пилинги или мягкие скрабы для рук отшелушат отмершие клетки и сделают руки нежными. После пилинга можно сделать маску или парафиновую ванночку и тем самым закрепить результат.

Зимой на 20% больше клиентов жалуются на сухую кожу, ведь из-за холода снижается производительность сальных желез. Возникает раздражение и пересушивание лица. Витамин С придаст коже сияющий эффект и сделает здоровее. В то время, как огуречные и сметанные маски дают мгновенный, но не долговременный результат.

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