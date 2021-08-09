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Назвали простой продукт, которым можно умывать лицо

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Назвали простой продукт, которым можно умывать лицо
Чтобы использовать такой способ умывания, надо начать с подготовки овсянки. Фото: pixabay

Умывать лицо овсянкой дешево, просто и полезно.

Чтобы было быстро и правильно следует соблюдать правила, пишет косметолог Яна Смирнова в Instagram.

Такой способ подходит почти всем. Но больше всего следует обратить на него внимание тем, у кого: жирный блеск появляется через несколько часов после умывания, кожа сухая и шелушится, тусклость, серый цвет лица, нежная, чувствительная кожа. Иногда овсянка хорошо помогает при проблемной коже.

Не подойдет тем, у кого есть аллергия на овсянку.

Чтобы использовать такой способ умывания, надо начать с подготовки овсянки. Следует смолоть грубые хлопья в блендере. Если они мягкие, то перетереть в ладони. Можно упростить задачу и использовать овсяную муку. Насыпать в миску или на руку. Добавить несколько капель теплой воды и нанести смесь на влажное лицо. Тогда минуту делать массажные движения и смыть.

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Лучшее время для такого умывания - утро. Овсянка мягко очистит кожу от ороговевших клеток и избытка кожного сала.

Прыщи на лице исчезнут, если придерживаться некоторых правил. Одно из них - отказаться от молочных продуктов. Молоко вредно для кожи лица. А молочные продукты могут надолго повысить уровень сахара в крови, спровоцировав гормональные изменения и высыпания на лице. Некоторые специалисты советуют отказаться от молочных продуктов вообще, или заменить на растительные аналоги.

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