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пятница, 28 мая 2021 17:30

Назвали мясо, которое не стоит есть женщинам

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Назвали мясо, которое не стоит есть женщинам
Результаты показали, если есть много красного мяса, то риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и деменции. Фото: pixabay

Несмотря на всю полезность мяса, не стоит есть его сверх меры.

Новое исследование показало, что больше всего продукт вредит женщинам, пишет lifekorea.

Результаты показали, если есть много красного мяса, то есть риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и деменции. Проанализировали медкарты около 100 тисяч женщин после 50 лет в течение двадцати лет. Более семи с половиной тысяч женщин умерли от онкозаболеваний, семь тысяч от проблем с сердцем.

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Ученые исследовали и связь между заболеваниями и белками, которыми питались люди. Поэтому, женщины, употребляющие белки из растительных продуктов, болели на 9% реже. Врачи уверяют, что вред от продукта есть, но больше всего на склонность к сердечным нарушениям, диабета и онкологических заболеваний влияет наследственность и образ жизни человека.

Специалисты рекомендуют есть не более 500 г приготовленного красного мяса в неделю, чтобы избежать повышения риска развития онкопатологии, при этом от обработанных мясных продуктов лучше отказаться.

Чтобы работа желудка улучшилась, стоит есть больше авокадо. Этот продукт также помогает терять вес. На 100 г плода приходится 214 калорий. Также авокадо содержит много клетчатки, которая способствует нормальной работе желудка и кишечника, ускорению метаболизма, поддержанию хорошего гормонального фона.

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