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пятница, 25 июня 2021 18:00

Нашли еще одно негативное влияние фастфуда

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Нашли еще одно негативное влияние фастфуда
Через фастфуд возникает агрессия и тревога. Фото: pixabay

Фастфуд может вызвать в организме опасную бактериальную инфекцию.

О влиянии фастфуда на организм свидетельствует новое исследование ученых, пишет newsyou.

Специалисты провели эксперимент на мышах и давали им быструю еду, в которой содержалось много насыщенных жиров, сахара и соли. На такой диете мышей держали ровно месяц и не давали им свежих овощей, фруктов или клетчатки.

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В результате у подопытных начало увеличиваться количество иммунных клеток в крови. Это происходит при поражении микробной или бактериальной инфекцией.

Также фастфуд провоцирует агрессию и тревогу, которая может длится долгое время.

Во время стресса больше выделяется гормон кортизол, который отвечает за настроение. Он регулирует углеводный обмен организма и причастен к развитию стресса. Переедая, человек пытается справится со стрессом, из-за чего и увеличивается вес.

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Дата
25
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