Наиболее продуктивное время, чтобы заниматься спортом - ответ специалистов

Если заниматься спортом натощак, то организм в процессе начинает сжигать не жир, а собственные мышцы. Фото: pixabay

На голодный желудок не стоит заниматься спортом и нагружать организм.

До полноценной еды можно делать только растяжку, или дыхательные упражнения, рассказала ендокринолог Зухра Павлова на странице в Instagram.

По ее словам, если заниматься спортом натощак, то организм в процессе начинает сжигать не жир, а собственные мышцы. Человек даже не почувствует, что что-то не так.

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На завтрак для энергии и силы можно есть пищу с содержанием белка вместе с овощами. Смузи делать также не следует, лучше пережевывать продукти самостоятельно.

Оптимально начинать заниматься через полтора-два часа с момента трапезы. Важно обратить внимание на ощущения после тренировки. Ведь во время есть серьезная нагрузка на сердце и если оно болит, то это сигнал, что человек вредит своему здоровью. Лучше интенсивно заниматься спортом во второй половине дня, а в первой обойтись чем-то менее серьезным.

Чтобы получить желанных ягодиц, стоит делать специальные упражнения. До тренировки добавить те, благодаря которым качаешь именно ягодицы. Например, можно выполнять ягодичный мостик или отведение ног назад и в сторону. Во время этих упражнений надо лежать на полу или стоять на четвереньках с упором на колени. Это помогает акцентировать нагрузку именно на ягодицах.