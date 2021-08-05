Надоедливые прыщи на лице: как их избавиться

Чтобы не было прыщей, нужно следить за водой. Фото: pixabay

Прыщи на лице исчезнут, если придерживаться некоторых правил.

Одно из них - отказаться от молочных продуктов, пишет zdorovia

Молоко вредно для кожи лица. А молочные продукты могут надолго повысить уровень сахара в крови, спровоцировав гормональные изменения и высыпания на лице. Некоторые специалисты советуют отказаться от молочных продуктов вообще, или заменить на растительные аналоги.

Чтобы не было прыщей, также советуют пить меньше кофе. Кофейные зерна содержат много специфических органических кислот, из-за чего производится кожный себум. Поэтому напиток не стоит пить чаще, чем два раза в день.

Приемы пищи пропускать также не надо. Правильное, сбалансированное питание положительно сказывается на работе всего организма. Если его нарушить, то в крови резко изменится уровень сахара. Если же делать так часто, то будут высыпания на лице и теле.

Чтобы не было прыщей, нужно следить за водой. Она выводит токсины, помогает улучшить здоровье всех систем организма. Недостаток жидкости влечет за собой целый спектр проблем со здоровьем и кожей. Если пить мало воды, то это может быть причиной акне, раздражения, мышечных судорог и шелушения на лице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чай, кофе и прыжки: как избавиться от отеков утром

Надо также следить за балансом жиров. Полезные жиры особенно необходимы для красивого состояния кожи. Чтобы избежать дисбаланса, стоит есть растительные жиры и включить в рацион как можно больше белка.

Сыпь на лице может быть из-за того, что его умывают мылом, а не протирают тоником. Еще одна причина - лицо часто трогают руками. Скрабы для лица также могут вызвать сыпь. Если неправильно выбрать средство для умывания, то это обезводит кожу. Во время их покупки специалист советует обращать внимание на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строках или не быть вовсе.