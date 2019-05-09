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четверг, 09 мая 2019 22:45

Модный бренд снял для рекламной кампании модель без переднего зуба
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Пользователи написали положительные комментарии под новыми снимками
Фото: Instagram
Симона Лю
Симона Лю
Пользователи написали положительные комментарии под новыми снимками

Бренд одежды Primark снял для своей рекламной кампании купальников модель без переднего зуба. Фотографиями Симоны Лю и манекенщицы plus-size Люси Кнел марка поделилась на странице в Instagram.

Пользователи написали положительные комментарии под новыми снимками. Они отметили, что приятно видеть в рекламе женщин с естественными формами.

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"Это так вдохновляет! Я чувствовала себя так неуверенно по поводу зубов, только недавно поставила брекеты. Ваша модель выглядит прекрасно. Горжусь ею и Primark", "Рад видеть, что Primark выбирает реальных людей для своих кампаний", - написали пользователи.

Итальянский дом моды Gucci поразил сеть нестандартной рекламой новой линейки губных помад. Снимки накрашенных губ с неидеальной улыбкой бренд запостил в Instagram.

Daily Mail
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