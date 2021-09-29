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Метаболизм повышают простыми привычками

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Метаболизм повышают простыми привычками
Добавить в блюда следует кайенский перец. Фото: pixabay

Благодаря метаболизму тело превращает пищу в энергию.

Чем быстрее этот процесс, тем меньше лишних килограммов, пишет The List.

Есть несколько простых способов, которые помогут повысить метаболизм в организме. Например, начать день с завтрака, тогда метаболизм будет хорошим в течение дня.

Выпить зеленый чай также стоит, потому что он немного повышает метаболизм, потому что может увеличивать расход энергии и количество сжигаемых калорий.

Добавить в блюда следует кайенский перец. Он стимулирует обмен веществ, вызывая прилив энергии. Активный ингредиент этой приправы - капсаицин - помогает снизить аппетит.

Днем также надо идти на прогулку. Это поможет немного поднять настроение и зарядиться энергией. Такая активность поможет снизить вероятность переедания и ускорить обмен веществ.

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Есть небольшими порциями также надо сделать регулярной привычкой. Небольшие порции, а также перекусы в течение дня полезны для метаболизма. Надо для этого выбирать здоровую пищу, богатую белком.

Когда в организме недостаточно йода, то это вызывает ряд проблем. Например, у детей плохо развивается мозг. Также психические заболевания, проблемы с холестерином, летаргия, депрессия, усталость и нарушения веса. Избыток йода может привести к гипотиреозу или дефициту гормона щитовидной железы. Важно следить за балансом йода и есть продукты, в которых его много.

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