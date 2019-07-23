Куда отправиться за новым золотым колье?

Рынок ювелирных изделий пестрит предложениями – здесь сотни, если не тысячи, моделей в каждой категории, безумный разброс цен, множество поставщиков, дизайнеров, производителей и брендов. Куда же отправиться потребителю, чтобы не прогадать, выбирать из актуального ассортимента, не переплачивать?

К тем, кто сам творит моду. Например, в Sovajewels. Именно здесь вы сможете подобрать уникальное золотое колье, необычное кольцо, серьги, броши и подвесы.

Свои собственные коллекции

Первая причина, почему стоит посетить магазин-представительство компании с собственным брендом – возможность выбирать среди эксклюзивных предложений.

В Sovajewels представлены несколько коллекций колье, включая аутентичные модели Merezhyvo и "Зимове небо", тематические украшения "В ожидании чуда", разработанные специально для молодых и будущих мам, минималистичные колье "Идеал" и модели уже известной коллекции "Мегаполис". Сотни моделей для делового, повседневного, выходного стиля.

Преимущества покупки в магазине, у которого есть свой бренд, очевиден. Здесь вы не найдете того, что продают на прилавках в сетевых бутиках – здесь будет только эксклюзив. В отношении украшений эксклюзивность, возможность выбирать, постоянное пополнение и расширение каталогов – это не последнее требование рынка.

Возможность экономить

Да, даже украшения можно покупать со скидками, если посетить брендовый магазин. Все дело в коллекциях с промо или аутлет моделями, разовыми и сезонными акциями, системами бонусов и лояльности для постоянных клиентов. В процентном отношении скидки могут достигать и 50, и 60%.

Отсутствие посредников, которые устанавливают свои комиссионные наценки на любой товар, играет свою роль для кошелька покупателя. Поэтому в магазинах со своей продукцией средние цены всегда ниже. И это не на ширпотреб, а на эксклюзив.

Удобный шопинг

Наконец, если покупать колье, кольца, серьги, булавки в брендовом магазине, вы получите удовольствие от шопинга. Речь идет не всегда о покупках в наземных салонах. В магазине с репутацией выбирать и заказывать ювелирные изделия можно на официальных сайтах.

Достаточно предварительно проверить условия оплаты и доставки, возможного обмена или возврата – и ваши покупки станут гарантированно успешными. Остались вопросы – свяжитесь с консультантами, узнайте адрес ближайшего филиала сети в вашем городе или продолжайте изучать каталог на сайте.